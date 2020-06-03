“دولي اليد” يصدر الشروط والأحكام لعودة النشاط الرياضي

بلال الغلاييني

عمان – أصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد الشروط والأحكام لعودة النشاط الرياضي في الاتحادات الأهلية، والتي تركزت على اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع العدوى وانتقال فيروس كورونا بين الممارسين للعبة، حيث حدد الاتحاد الدولي الإجراءات الوقائية كافة، التي طلب من الاتحادات الأهلية الالتزام في تطبيقها قبل واثناء وبعد التدريبات والمباريات، ومن أبرز الإجراءات التي أعلن عنها وتم تعميمها على جميع الاتحادات الأهلية، تكليف كل اتحاد بتشكيل فريق عمل لتقييم الوضع الوبائي وبدء التدريبات بأمان، فضلا عن تعيين مسؤول نظافة صحية مدرب طبيا، ليكون مسؤولا عن تنفيذ الإرشادات والتدابير الوقائية وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

كما شدد الاتحاد الدولي على منع اللاعبين أصحاب الأمراض المزمنة واللاعبون المخالطون لفيروس كورونا، واللاعبون الذين يظهر عليهم الأعراض الصحية بشكل واضح وخصوصا ارتفاع درجة الحرارة أو يعانون من أمراض تنفسية قبل أو بعد التدريب.

كما حذر الاتحاد الدولي من تناول الطعام داخل غرف تغيير الملابس والغرف الأخرى داخل الصالات، إلى جانب ضرورة تعقيم الطاولات والمقاعد وحمالات الملابس والأرضيات والمرافق الصحية الأخرى، والابتعاد عن استعمال المقابض، وتزويد كل شخص داخل الصالة الرياضية بالمعقمات الخاصة أو المرور من بوابة التعقيم إن وجدت، فضلاً عن اللعب داخل صالات واسعة المساحة.

وحدد الاتحاد الدولي نسبة المشاركين في التدريبات تقل عن 50 %، إلى جانب اجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا للاعبين والحكام بشكل منتظم، فيما شدد على أهمية اجراء الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين والمدربين والإداريين قبل البدء بالتدريبات، مثلما نوه إلى أهمية خضوع اللاعبين إلى الفحوصات الطبية الدورية خلال اقامة البطولات، والتي تتوافق مع مواعيد المباريات.

وطلب الاتحاد الدولي من الاتحادات الأهلية الإلتزام بشروط اقامة المباريات والتدريبات، خصوصا فيما يتعلق بدخول الفرق واللاعبين إلى الملعب، وضرورة أن يلتزم الجميع بشروط التباعد عند ركوبهم في وسائل النقل، وضرورة تعقيم الحافلات والأدوات، والتنبيه على اللاعبين والأجهزة الفنية والتدريبية بالتباعد عند دخولهم الملعب، وعدم التجمع بشكل نهائي كما كان يحدث سابقا عند التقاط الصور، وعدم المصافحة بين اللاعبين وكبار والشخصيات الراعية للمباريات، كما حذر الاتحاد الدولي من إقامة النشاطات الاجتماعية، مؤكدا في الوقت ذاته إلى استغلال التكنولوجيا المرئية في عقد المؤتمرات الصحفية.

المنسي: ملاءمة الشروط مع خطة الاتحاد

رئيس الاتحاد الأردني الدكتور تيسير المنسي، أكد أن الاتحاد بدأ بمراجعة الشروط والأحكام التي أعلن عنها الاتحاد الدولي، وملائمتها مع الخطة التي أعلن عنها الاتحاد الأردني في وقت سابق، والتي تشتمل على العديد من المراحل التي تتوافق مع كافة الإجراءات الوقائية والصحية التي ستعلن عنها اللجنة الأولمبية الأردنية الجهات الحكومية المختصة.

وقال المنسي: “تشتمل خطة العودة للملاعب الخاصة بلعبة كرة اليد على مجموعة إجراءات تهدف لإعادة الحياة إلى الملاعب، والبدء بإعادة تأهيل أركان اللعبة المختلفة، ويتطلب تنفيذ هذه الخطة أعلى درجات الحرص وسنحتاج إلى مراجعة خططنا، وبرامجنا وتغيير أجندة بدء المسابقات لتتلاءم مع الوضع الجديد، وسيتم الاعتماد أكثر على وسائل التواصل الرقمي والإلكتروني في الكثير من الحالات قبل الانطلاق للهدف النهائي وهو التدريب كمجموعات وبالتالي خوض المسابقات”.

وأضاف المنسي، أن، المرحلة الأولى تتضمن التدريب عن بعد “مستقل وفردي”، من خلال اهتمام المدربين بالجانب البدني والتوافقي عبر تمارين التقوية البدنية، وإرسالها للاعب، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من خطة العودة للملاعب تتضمن التدريب الفردي “مع مدرب أو مع زميل”، بحيث يكون التدريب بدنيا ومهاريا مع وجود مدرب أو زميل ولا يتم هنا التواصل أو الملامسة الجسدية، والاحتفاظ دائما بمسافة لا تقل عن مترين، ويتم ذلك في الملاعب الخارجية، في الوقت الذي أوضح فيه أن المرحلة الثالثة، تشتمل على التدريب في مجموعة صغيرة في ملاعب خارجية “5 لاعبين كحد أقصى”، بحيث يتم التدريب بدون تلاحم جسدي مع توفر المسافات الآمنة.

وذكر المنسي أنه يحظر على المدرب تبديل لاعبي المجموعة الواحدة، بحيث تبقى كما هي طيلة فترة التدريبات، ولا يتم تبديل أي لاعب بالمجموعة الواحدة مع ضرورة مراعاة المدرب عدم تصحيح الأخطاء الفردية بالملامسة، أو بالتلاحم البدني.

وعن المرحلة الرابعة، أكد المنسي أن هذه المرحلة تتضمن التدريب في مجموعات صغيرة بالصالة أو الملعب المغلق، حيث سيتم بعد نجاح تجربة المرحلة الثالثة الطلب من اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب، الموافقة على فتح الصالات ومراكز التدريب “الجيم” أمام المجموعات الصغيرة”.

وعن المرحلة الخامسة، أضاف: “هي مرحلة تدريب الفريق، بحيث يبدأ تدريب الفريق بدون التحام جسدي، والتركيز على تمارين التصويب، والتمرير الفردي”، أما في المرحلة السادسة فيتم تدريب الفريق مع الالتحام، بحيث يتم تجميع الفريق بالكامل ويبدأ التدريب الاعتيادي البدني والمهاري مع الالتحام البدني.

ويشير المنسي إلى أن المرحلة السابعة تعد مرحلة المنافسات التجريبية (الودية) بدون جمهور، وستطبق بعد الحصول على الموافقات الرسمية من اللجنة الأولمبية، ووزارة الشباب، فيما ستكون المرحلة الثامنة للمباريات الرسمية مع وجود الجمهور، وقبل البدء بذلك سيتم الحصول على الموافقات الرسمية قبل انطلاق المباريات.

ونوه المنسي على أن المباريات ستقام بالحد الأدنى من الجمهور ومع إجراءات خاصة بحيث تضمن عدم تدافع الجمهور على البوابات مع أهمية التقيد ببعض الضوابط الاحترازية.