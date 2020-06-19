“دولي اليد” ينظم الندوة الأولى للمدربين والحكام

عمان – الغد – أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن إقامة الندوة الأولى عبر تقنية البث المباشر، والتي ستعقد خلال الفترة من 26 حزيران (يوينو) ولغاية 25 تموز(يوليو) 2020 بحيث سيكون هناك 20 ندوة وتتضمن هذه الندوة عروضاً تقديمية من قبل كبار المدربين والمحاضرين بالاتحاد الدولي لكرة اليد.

كما يمكن لجميع عشاق كرة اليد في جميع أنحاء العام المشاركة والتسجيل في هذه الندوة، وطرح الأسئلة على المحاضرين عبر تقنية الدردشة. علماً أن الندوة ستكون باللغة الإنجليزية إضافة إلى عرض ترجمة في الوقت نفسه باللغة الإسبانية والفرنسية والعربية.