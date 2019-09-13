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دول أوروبية تحث إيران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منذ ساعتين
العلم الإيراني

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لندن – أعربت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، عن قلقها العميق بشأن إعلان إيران وأفعالها بما يتنافى مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) . وأعربت الدول المذكورة في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، عن “قلقها لخطر انهيار الاتفاق النووي تحت وطأة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة منذ شهر مايو 2018، وبعد قرارات اتخذتها إيران بعدم تطبيق عدة احكام اساسية في هذا الاتفاق” .
وأضاف البيان بأن “التطورات الأخيرة تؤكد الحاجة لجهود دبلوماسية للتهدئة واستئناف الحوار، والتي يؤيدونها تماما”.
وأكدت الدول مواصلة دعمها للاتفاق النووي، ودعت إيران بكل قوة عن التوقف عن جميع الأفعال التي تتنافى مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات أخرى .
كما دعت هذه الدول إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة الأمور ذات الصلة، بما فيها المسائل المتعلقة بالضمانات.
وجددت الدول دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مستذكرين ثقتهم بحياديتها واستقلاليتها في مراقبة والتحقق من التزامات إيران .- (بترا)

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