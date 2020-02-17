دول إتحاد أوروبا تفكر بالاعتراف بفلسطين

هآرتس

بقلم: نوعا لنداو وامير تيفون 17/2/2020

عدد من الدول في اوروبا ستطرح مبادرة لاعتراف مشترك بالدولة الفلسطينية من قبل الاتحاد الاوروبي ردا على خطة ترامب السياسية واسرائيل قلقة من الخطوة وتعمل على احباطها.

مجموعة دول في اوروبا بقيادة لوكسمبورغ تريد أن تطرح في لقاء وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اليوم مبادرة للاعتراف المشترك بدولة فلسطين كرد على خطة ادارة ترامب السياسية. وزير خارجية لوكسمبروغ، جان اسلبورن ناقش في السابق المبادرة مع نظرائه في فرنسا وبلجيكا وايرلندا والبرتغال وفنلندا والسويد ومالطا وسلوفانيا، ولكن ليس من الواضح اذا كانوا جميعهم قد أيدوا هذه الخطوة.

اسرائيل قلقة من هذه المبادرة وهي تعمل على وقفها. ولذلك ارسلت أول من أمس رسائل الى الدول التي يمكن أن تؤيد هذه الخطوة، التي بحسبها فان الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطين. لأن هذا الامر سيقضي على احتمالات اجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين من اجل التوصل الى الاتفاق الدائم. وفي اسرائيل يحاولون اقناع وزراء خارجية الاتحاد باعطاء فرصة لمبادرة السلام الاميركية. السويد، وهي من الدول التي تدفع قدما بمبادرة الاعتراف المشترك بدولة فلسطينية، اعترفت بفلسطين كدولة من العام 2014. ايضا يوجد لمالطا علاقات دبلوماسية مع الفلسطينيين. دولة اخرى عضوة في الاتحاد، قبرص، اعترفت بفلسطين في العام 1988. ولكن منذ ذلك الحين تعززت العلاقات بينها وبين اسرائيل وهي في الوقت الحالي ليست شريكة في المبادرة الحالية. الاتحاد نفسه لا يعترف بفلسطين كدولة، وموقفه الرسمي هو أن السيادة الفلسطينية يجب أن تتقرر في مفاوضات مباشرة بين الطرفين على اساس حل الدولتين.

بعد أن نشرت “هآرتس” أول أمس بأن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون خطوات احتجاجية ضد الخطة، طلب من سفراء اسرائيل في اوروبا استخدام الضغوط على وزراء الخارجية في دولهم من اجل منع رفض الخطة ومن اجل اطلاق تصريحات شديدة ضدها. في اسرائيل يأملون أن تقوم ايضا هذه المرة دول اوروبا الشرقية وعلى رأسها هنغاريا بإحباط المبادرة. وحسب مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات فان ممثلي اسرائيل قالوا فيها بأن اسرائيل مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وأن معارضة الاتحاد للخطة ستشجع رفض الفلسطينيين. وقالوا ايضا بأنه من غير المعقول أن يتخذ الاتحاد الاوروبي موقف متصلب أكثر من بعض الدول العربية التي لم تقم بادانة الخطة.

بعد الكشف عن الخطة نشر الاتحاد بيان مقتضب قيل فيه إنه سيفحص الخطة. وفي الاسبوع الماضي على خلفية تصريحات الضم لرئيس الحكومة نتنياهو، تحفظ من الخطة وزير الخارجية الجديد للاتحاد، جوزيف بوريل. وفي زيارة له في الاردن اوضح بأن الاتحاد ملتزم بحل الدولتين والقانون الدولي. وقد قال إن الخطة تتحدى “الكثير من القرارات المتفق عليها على المستوى الدولي”.

إن نضال اسرائيل على موقف اوروبا تجاه خطة ترامب تأثر في نهاية الاسبوع ايضا من النضال الذي يقوم به موظفو وزارة الخارجية ضد تقليص ثلث رواتبهم. أول أمس قام عدد من السفراء بخطوات احتجاج ورفضوا تطبيق عدد من التوجيهات المتعلقة بلقاءات الاتحاد اليوم.

اثناء ذلك، الادارة الاميركية اعلنت أول أمس بأن سفيرها في اسرائيل، دافيد فريدمان، سيترأس الطاقم المشترك مع اسرائيل، الذي سيناقش ضم المستوطنات في الضفة الغربية، استمرارا لنشر خطة ترامب. وسيمثل اسرائيل في اللجنة السفير في واشنطن رون ديرمر والوزير ياريف لفين. ولم يتم أي ذكر عن الجدول الزمني لعمل اللجنة. باستثناء فريدمان فان ممثلي الولايات المتحدة في اللجنة سيكونون آريه لتستون وموظف وزارة الخارجية سكوت ليث. في الاسبوع الماضي نشر في موقع “واللاه” بأن اللجنة لا يتوقع أن تشمل ممثل عن الجيش الاسرائيلي، الذي يتولى الآن المسؤولية عما يحدث في الضفة والذي سيكون المسؤول عن الاحتياجات الامنية الاسرائيلية في حالة الضم. صهر الرئيس ترامب ومستشاره المقرب، غارد كوشنر، قدر بأن عمل اللجنة سيستمر لبضعة اشهر.

وحسب خطة ترامب فان القانون الاسرائيلي سيتم تطبيقه في كل مستوطنات الضفة والسيطرة الامنية فيها ستبقى في أيدي اسرائيل. وسيتم اقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح عاصمتها في أبوديس – القرية التي تقع خلف الجدار في شرقي القدس، الخطة الاميركية تشمل ايضا ايجاد تواصل جغرافي بين جميع البلدات الفلسطينية وربط القطاع مع الضفة بواسطة ممر.

في المقابل، المتحدث بلسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نبيل أبو اردينة، قال أول من أمس إن العلاقات الامنية بين اسرائيل والسلطة “لن تستمر الى الأبد”، مضيفا بأنه “اذا وافقت اسرائيل على اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس فستكون السلطة مستعدة للتوقيع على اتفاق خلال اسبوعين”. مصدر فلسطيني رفيع، اشرف العجرمي، قال في محادثة معه بأن السلطة تفحص وقف التنسيق الامني مع اسرائيل وعدم تطبيق الاتفاقات التي وقعت معها، اذا تم تطبيق ضم أحادي الجانب.

العجرمي قال ايضا بأنه يوجد اجماع فلسطيني ضد خطة ترامب. “الخطة خلقت في اوساط الفلسطينيين خيبة أمل لم أر مثلها طوال حياتي”. وقال “نحن نرى فيها خطر حقيقي على وجود الشعب الفلسطيني. في الحقيقة أنه يوجد غليان فلسطيني ضد الخطة. ولكن الجمهور ينتظر رؤية ماذا سيحدث بالفعل. هل سيكون هناك ضم، وماذا سيحدث في الانتخابات في اسرائيل”.