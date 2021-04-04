دول تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن (تحديث)

عمان-الغد- أعربت دول عربية وأجنبية، مساء السبت، عن مساندتها للأردن لكل ما يتخذه جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

الولايات المتحدة

وقالت الخارجية الأميركية، ان الملك عبدالله الثاني شريك أساسي للولايات المتحدة وندعمه بشكل كامل.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: “نحن نتابع التقارير عن كثب ونتواصل مع المسؤولين الأردنيين، الملك عبد الله شريك رئيسي للولايات المتحدة ، وهو يحظى بدعمنا الكامل “.

السعودية

وأكدت المملكة العربية السعودية وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، إن روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، تربط المملكتين امتداداً لتاريخهما المشترك، مؤكداً أن “أمنهما كل لا يتجزأ”.

وعبرت السعودية عن تمنياتها أن يديم الله على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين.

مصر

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل ودعمها للأردن وقياداتها الممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها، وتؤكد مصر على أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأكدت مصر على ان أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري والعربي.

وعبرت الكويت عن الوقوف إلى جانب الأردن وتأييد إجراءات الملك عبد الله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار بلاده، وأمن الأردن من أمن الكويت.

البحرين

من جهته، عبر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين عن وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لحفظ امن واستقرار الاردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما ، وذلك انطلاقاً مما يربط مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد ، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ.

فلسطين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال إننا نقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا، ونساند القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره.

وأكد عباس أننا ندعم هذه الخطوات التي اتخذها الأردن، لأننا نعتبر أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا.

وشدد الرئيس عباس على أن الأردن بقيادة الملك عبد الله قادرة على التغلب على هذه الأزمة بحكمة واقتدار.

مجلس التعاون الخليجي

أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف قال إن المجلس يقف مع الأردن وكل الإجراءات التي يتخذها لحفظ الأمن والاستقرار.

الحكومة العراقية أكدت وقوفها إلى جانب الأردن في أي خطوات تُتخذ للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

الحريري

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن “أمن الأردن وسلامته قاعدة اساس في امن العالم العربي وسلامته . كل التضامن مع القيادة الاردنية والملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مكتسبات الشعب الاردني وحماية استقراره ورفض التدخل في شؤونه”.

منظمة التعاون الإسلامي

منظمة التعاون الإسلامي عبرت عن وقوفها ومساندها لجميع الإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله وولي عهده لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن.

البرلمان العربي

أكد البرلمان العربي وقوفه التام إلى جانب الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعم كافة القرارات والإجراءات المتخذة لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد ومواجهة أي محاولات للنيل منها أو تهديد أمنها واستقرارها.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، في بيان مساء أمس السبت، أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأنها إحدى الركائز والدعامات الأساسية التي تقوم عليها منظومة العمل العربي المشترك.

جامعة الدول العربية

أعربت جامعة الدول العربية عن تضامنها التام مع الإجراءات التي اتخذها الأردن لصيانة أمنه والحفاظ على استقراره.

وأكد أمين عام الجامعة أحمد ابو الغيط، ثقته بحكمة القيادة وحرصها على تأمين استقرار البلاد، مثلما أكد ضرورة الوقوف ضد أي محاولات لزعزعة الأوضاع الداخلية فيها.

قطر

أكدت دولة قطر تضامنها التام ووقوفها مع الأردن، ومساندتها الكاملة للقرارات والإجراءات المتخذة، لحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار في البلاد.

ووفق بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أمس السبت، أكدت الدوحة أن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار قطر، مشددة على أن العلاقات الاستراتيجية المتطورة بين البلدين الشقيقين ستظل حارساً أميناً وقويا أمام أي محاولات للنيل من الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة.

العراق

أعلن العراق وقوفه إلى جانب الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكداً أن أمن الأردن من أمن العراق.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أمس السبت، وقوف الحكومة العراقيّة إلى جانب الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في أيّ خطواتٍ تُتَخَذ للحفاظ على أمنِ واستقرار البلاد ورعايةِ مصالح الشعب الأردنيّ.

وقالت إنَّ أمنَ واستقرارَ الأردن هو من أمنِ واستقرار العراق.

الإمارات

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل مع الأردن ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل قراراته وإجراءاته؛ لحفظ أمنه واستقراره ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

وقالت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية في بيان أمس السبت، إنه و”انطلاقاً مما يربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة وعلاقات تاريخية تؤكد دولة الإمارات أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من أمنها”.

وأكدت دولة الإمارات دعمها ومساندتها الكاملة والمطلقة للقرارات والإجراءات كافة التي يتخذها جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل حماية أمن واستقرار الأردن وصون مكتسباته.

مجلس وزراء الداخلية العرب

أكد مجلس وزراء الداخلية العرب وقوفه الكامل ومساندته المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وثمنت الأمانة العامة للمجلس في بيان، اليوم الأحد، عالياً الدور الذي يضطلع به الأردن في دعم وتعزيز منظومة العمل الأمني العربي المشترك، مؤكدة ثقتها بحكمة القيادة الأردنية وكفاءة الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المملكة ومواجهة أي محاولات للنيل منها.