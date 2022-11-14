دول تعلن دعمها لمبادرة “مترابطة المناخ واللاجئين” الأردنية في “كوب 27”

فرح عطيات – أبدت دول عدة، دعمها لمبادرة “مترابطة المناخ واللاجئين” التي كان أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في قمة المناخ (كوب 27)، بعد إدراج الاتفاقية الأممية للمناخ ورئاسة المؤتمر المصرية لها على قائمة المبادرات المطروحة حالياً.

يأتي ذلك في سياق تقدم الأردن بمقترح للتأكد من التزام الدول بدفع تعهداتها المالية بشأن العمل المناخي لصالح دول نامية، تتضمن اعتماد آلية لجهات يجري التوافق عليها رسمياً من الحكومات المختلفة، بحيث تنشأ منصة الكترونية، تتضمن المعلومات ذات العلاقة بهذا الصدد، وفق وزير البيئة د. معاوية الراديدة.

وأضاف الردايدة في تصريحات لـ”الغد”، أن “الأردن أعلن دعمه وانضمامه للمبادرات التي أطلقت في القمة، كتلك المتعلقة بالتنوع الحيوي والزراعة والامن الغذائي والمياه وإدارة النفايات، وغيرها”، لافتا الى أنها خطوة “تظهر موقف المملكة من العمل المناخي دوليا، وأن الفائدة من تلك المبادرات ستعم الدول كافة”.

وتطرق الردادية الى كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح أعمال القمة الأسبوع الماضي، بخاصة ما يتعلق بأزمة المياه وانعكاساتها على نصيب الفرد، وارتفاع أعداد اللاجئين والضغوطات التي باتت تشكلها على البنية التحتية، ما يتطلب معه إطلاق مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين في القمة.

وبين أن “الهدف الرئيسي لهذه المترابطة، يكمن في إعادة التركيز على الأردن، وما يعانيه من تأثيرات للتغير المناخي، مع ما يحتاجه من متطلبات لمواجهة اللجوء، ليتصدر بموجب ذلك سلم الأولويات بين الدول التي تحتاج للدعم المالي والفني للاستجابة لهذه المشكلات”.

وأشار الردايدة الى أن هذه المبادرة، أدرجت وبالتنسيق مع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للمناخ، ورئاسة المؤتمر ضمن قائمة المبادرات، لتلقي دعم الدول لها، في وقت خاطبت المملكة عدة دول لتلك الغاية”.

وأكد أن “ثمة دولا، أبدت دعمها للمبادرة، وقد تكون خاطبت الرئاسة المصرية لتوثيق خطوتها”.

وتنص بنود المبادرة، التي نشرتها “الغد” سابقاً، على أن “الدول تعترف بأن الصراع يؤدي لزيادة النزوح القسري في العالم، وبأن البلدان المضيفة للاجئين والمصدر الرئيس لهذه الموجات، تقع أيضا في آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية”.

وبموجب المبادرة “تعترف الدول الموقعة بأن 8.3 % من اللاجئين يستضافون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل”، وأن “هنالك دولاً لديها معدلات عالية من اللاجئين، مقارنة بنسبة السكان، وما تزال توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، برغم الموارد المحدودة للبلد، والسياق الاقتصادي الصعب”.

وأوضح الردايدة أن” المنطقة العربية تتأثر بالتغيرات المناخية بشكل مضاعف عن المناطق الأخرى في العالم”، لافتا الى أن القمة الماضية في غلاسكو، ركزت أساسا على التمويل، ولكن الأزمة الأوكرانية- الروسية، صرفت أنظار العالم عن العمل المناخي، والتركيز على شأن الطاقة والغذاء”.

وبشأن محاور المؤتمر المتضمنة: التمويل، والتكيف، والتعاون، والتخفيف، والخسائر والأضرار، أشار الى أنه “يكتسب صفة الأهمية بالنسبة للأردن بالنظر الى المحاور التي يناقشها حالياً، إذ أنها جزء لا يتجزأ من الموقف الذي يتبناه الوفد الرسمي في المفاوضات الحالية”.

وبين أن “التمويل يعد المحور الرئيس الذي يوليه الأردن جل اهتمامه، إذ كان قد طالب في مؤتمرات سابقة، وضع آلية شفافة وواضحة لنقل التعهدات الصادرة عن الدول، بشأن التمويلات المناخية الى مرحلة التنفيذ”.

وأضاف أن “الأردن اقترح تبني آلية من جهة التوافق عليها بين الدول، بحيث يجري الحوار الآن حولها في أروقة المفاوضات بالقمة”، ما “سيتيح للدول وعبر صفحة الكترونية على سبيل المثال، الاطلاع على المعلومات المتعلقة بمدى التزام كل دولة بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليها، وكم النسب التي أنفقت من مجمل المبلغ المالي المدفوع من جانبها سنوياً والمقدر بـ100 مليار”.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن “هذه المعلومات سُتظهر أسماء الدول النامية المستفيدة من التمويل، لتبادل الخبرات بينها، والاستدلال على كيفية حصولها على تلك المبالغ”.

بيد أن الردايدة شدد على أن “الأردن طالب في أكثر من مرة وخلال المناقشات التي تجري، تحصيل هذه الأموال على شكل منح، وليس قروضا حتى لا تشكل عبئا إضافيا ماليا على كاهل الدول المتأثرة من تبعات التغيرات المناخية”.

وبين أن “قبرص أطلقت مبادرة تتعلق بإعداد الأبحاث والدراسات بين المناطق إقليميا ومحليا، إذ أن معظم المعلومات المتعلقة بالأردن على سبيل المثال، مستنبطة من تقارير جهات خارجية، لذلك نسعى بأن يعتمد على الجامعات وتحويلها لمراكز بحثية في هذا المجال”.

وأعرب عن تطلعه بأن “تخرج القمة بوضع إطار عمل دولي حقيقي لمواجهة تبعات التغير المناخي والتكيف معها، والتخفيف من حدتها، ووضع أطر واضحة للتمويل، مع رفع إمكانية الوصول إليه بيسر، وتحديد أسس للتبادل العلمي والفني”.