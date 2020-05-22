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دول عربية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

منذ ساعتين
هلال- تعبيرية
هلال- تعبيرية

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عمان – أعلنت العديد من الدول العربية مساء اليوم الجمعة، ان يوم الاحد المقبل هو اول ايام عيد الفطر السعيد .
فقد اعلنت السعودية، أن يوم غدٍ السبت، هو المكمل لشهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد هو عيد الفطر.
وعلى ذات الصعيد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن بعد غد الأحد هو أول أيام شهر شوال لعام 1441 هجرية وأول أيام عيد الفطر السعيد.
كما أعلنت كل من فلسطين وقطر وتونس والكويت واليمن والإمارات ولبنان وليبيا والصومال والبحرين، كذلك ديوان الوقف السني بالعراق أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر السيعد.
–(بترا)

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