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دول عربية تعلن الاثنين أول أيام شهر رمضان

منذ ساعتين

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أبو ظبي – أعلنت كل من السعودية والإمارات والأردن أن، الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد تحري رؤية هلال الشهر الفضيل.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن المحكمة العليا “عقدت جلسة مساء الأحد، الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1440هـ، حسب تقويم أم القرى للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ”.

وأضافت: “بعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه، (…)، فإن المحكمة العليا تقرر: أن يوم غد الأثنين 1/9/1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 6/5/2019م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ”.

وأعلنت دولة الإمارات أن، الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الدولة، وفق ما ذكرت وكالة “وام”.

كما نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مفتي عام المملكة، محمد الخلايلة، أن يوم الاثنين هو الأول من شهر رمضان لعام 1440هـ، بعد تمكن الدائرة من رؤية هلال الشهر في سماء المملكة.

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