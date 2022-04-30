دول عربية تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر

تعذرت رؤية هلال شهر شوال في غالبية الدول العربية والإسلامية، مساء اليوم السبت، وبذلك يكون يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأكدت لجنة تحري الهلال في وزارة الأوقاف القطرية، واللجنة المكلفة برؤية الهلال في الإمارات، تعذر رؤية هلال شهر شوال، كما أعلنت مراصد الرؤية في السعودية عدم التمكن من رؤية الهلال، فيما ستعلن المحكمة العليا السعودية القرار لاحقا.

وأعلن الوقف السني في العراق، والسلطات اليمنية أن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت الحسابات الفلكية مسبقا، أن يوم الاثنين الموافق 2 أيار/ مايو المقبل هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وتتنبأ الحسابات الفلكية بموعد العيد سنوياً كما تتنبأ بموعد أول أيام شهر رمضان، لكن تظل الرؤية الشرعية للهلال هي الفيصل في تحديد اليوم.

وبدأ شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية حول العالم يوم السبت الموافق 2 نيسان/ أبريل، لكن عدداً محدوداً من البلدان أعلنت أنّ السبت هو المتمم لشهر شعبان، وكان أول أيام رمضان فيها الأحد، ومنها الأردن، والمغرب، وسلطنة عمان، وجزر القمر، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا.

وتعتمد بدايات ونهايات الأشهر الهجرية على حركة القمر في مداره حول الأرض، بينما تعتمد بدايات ونهايات الأشهر الميلادية على حركة الأرض في مدارها حول الشمس. (العربي الجديد)