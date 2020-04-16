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دول مجلس التعاون الخليجي توافق على إنشاء شبكة أمن غذائي موحدة

منذ 50 دقيقة

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عمان – وافقت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، على اقتراح دولة الكويت بإنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة وكلفت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باجراء الدراسة الفنية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، شارك اليوم في الاجتماع الاستثنائي الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستعراض الجهود المبذولة في دول المجلس للتصدي لداعيات وآثار جائحة كورونا المستجد.
وذكرت أن الوزراء المعنيين بحثوا أيضا الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا على دول الخليج ومناقشة الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها.

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