دومنيك يسعد “الفيصلاوية” بـ”فيديو”.. 1100 دولار للاعب “النشامى”

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

دومنيك يدخل السعادة على لاعبي الفيصلي

أرسل المحترف السابق في فريق الفيصلي لكرة القدم السنغالي دومنيك ميندي، بشرى إلى زملاء سابقين له في الفريق، يخبرهم فيها بالانتهاء من حفظ آية الكرسي باللغة العربية، وإتقانها بشكل جيد.

وخاطب دومنيك المحترف حاليا في البحرين، لاعبين سابقين في الفيصلي، من خلال إرسال فيديو عبر “واتساب”، يظهر فيه وهو يتلو آية الكرسي باللغة العربية، ليكمل بذلك حفظ عدد من سور وآيات القرآن الكريم.

وأصر دومنيك الذي اعتنق الإسلام خلال احترافه في فريق الفيصلي، بجهود عدد من نجوم الفريق، على نقل البشرى لهؤلاء اللاعبين، الذين ساعدوه على فهم الدين الإسلامي خلال تواجده في عمان، من خلال تعليمه كيفية أداء الصلاة، وهو ما انتظم فيه اللاعب السنغالي، الذي حرص أيضا في العام الماضي، على صيام شهر رمضان، وتقديم أضحية خلال عيد الأضحى.

يشار إلى أن دومنيك المحترف حاليا في الدوري البحريني لكرة القدم، التقى عددا من لاعبي المنتخب الوطني في المنامة، خلال تواجد المنتخب في البحرين قبل أيام عدة.

وكان المحترف البولندي السابق في الفيصلي لوكاس (الذي يحترف في الدوري البحريني)، حرص أيضا على زيارة وفد المنتخب الوطني في البحرين، حيث التقى عددا من لاعبي منتخب النشامى، منهم موسى التعمري الذي قام بإهداء قميصه للمحترف البولندي.

شقيرات أو عليان مرشحان لحماية مرمى الجزيرة

رشح الجهاز الفني لفريق الجزيرة لكرة القدم، حارسي مرمى فرق الفئات في النادي إسلام شقيرات أو معتز عليان، لحماية مرمى الفريق الأول في مباراة كأس السوبر بعد غد أمام فريق الوحدات.

وأجرى النادي اتصالاته مع الحارسين للالتحاق بالتدريبات، لضمان تواجد أحدهما في المباراة، في ظل غياب الحارسين الأساسيين بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

ويأمل مدرب حراس الجزيرة وسام حزين، بأن ينجح في تجهيز الحارسين بشكل نسبي للمباراة، في ظل ابتعادهما عن التدريبات في الفترة الماضية.

اللقاح يدفع لاعبين بالمنتخب للمبيت في دبي

دفع لقاح كورونا، ثلاثة لاعبين من نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، للمبيت ليلتين إضافيتين في دبي، قبل الطيران إلى قطر، للالتحاق بأنديتهم.

واضطر اللاعبون خليل بني عطية وأنس بني ياسين وبهاء فيصل المحترفون في الأندية القطرية، للتأخر ليلتين في دبي التي وصلوها قادمين من البحرين أول من أمس، لإتمام مدة الأسبوعين، بعد تلقيهم لقاح كورونا أثناء تواجدهم في قطر، وقبيل التحاقهم بمعسكر المنتخب الذي بدأ في دبي ثم البحرين.

وفي التفاصيل، فقد تلقى اللاعبون الثلاثة لقاح كورونا في قطر، وبالتالي الحاجة لإمضاء 14 يوما في الخارج، قبل السماح لهم بالعودة إلى الدوحة دون إخضاعهم للحجر الصحي، فيما يتوجب على الشخص الذي أمضى أقل من 14 يوما بعد اللقاح ويرغب بالعودة، الخضوع لفترة حجر في حال عاد إلى قطر.

شيكات للاعبي الرمثا بعد تخفيض عقودهم

وافق عدد من لاعبي فريق الرمثا لكرة القدم أول من أمس، على تخفيض قيمة عقودهم، قبل أن يتسلموا مباشرة شيكات كدفعة من مستحقاتهم المالية المتأخرة.

والتقت اللجنة المؤقتة لنادي الرمثا، برئاسة عوني الزعبي، أول من أمس، باللاعبين، للحديث عن المرحلة المقبلة، وضرورة تضافر جهود الجميع، للمحافظة على الفريق الذي يستعد لمنافسات دوري المحترفين.

وخرجت اللجنة المؤقتة من اجتماعها، بموافقة لاعبين على تخفيض عقودهم، مقابل حصولهم فورا على جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة، وهو ما حصل فعلا، حيث قامت اللجنة بتسليم اللاعبين الذين وافقوا على تخفيض العقود، شيكات بجزء من مستحقاتهم.

ومن اللاعبين الذين وافقوا على هذه الخطوة؛ مالك شلبية وعمر مناصرة وإحسان زحراوي ومصعب اللحام والمحترف السنغالي كوليبالي وسائد خزاعلة.

ووعدت اللجنة المؤقتة لاعبي الرمثا، بالبحث عن شركات داعمة للفريق، لتحسين أوضاع اللاعبين في المرحلة المقبلة.

تفاصيل لقاء الرمثا مع المدرب محمود

حرصت اللجنة المؤقتة في نادي الرمثا، على عقد لقاء منفرد مع المدير الفني لفريق الكرة جمال محمود، لبحث المرحلة المقبلة، ومبادرة تخفيض عقود الجهاز الفني، وغيرها من التفاصيل.

ووفق المعلومات، فإن محمود أعاد على اللجنة المؤقتة، موضوع تقديم استقالته مجددا، وهو الأمر الذي طرحه محمود أيضا عند تسلم اللجنة مهام عملها الأحد الماضي، الأمر الذي رفضته اللجنة التي اقترحت على محمود تخفيض قيمة عقده.

ودار نقاش في هذا الموضوع، حيث أكد المدرب لرئيس اللجنة عوني الزعبي، أنه سبق وأن أعلن مبادرة تقضي بتخفيض 15 ألف دينار من قيمة عقده مع النادي، كما خفض زملاؤه في الجهاز الفني عقودهم بقيمة 5 آلاف دينار تقريبا.

ووفق المعلومات، فإن محمود رفض المساس بقيمة العقد وفق حد وسقف معينين، حفاظا على سمعته كمدرب لا يقبل إلا بسقف معين كحد أدنى، عارضا في الوقت نفسه استعداده لتدريب الرمثا مجانا، على أن يخفض قيمة العقد لدرجة معينة.

رسالة من نجوم الكرة للجنة أوضاع اللاعبين

وجه عدد من نجوم الكرة الأردنية، رسالة إلى لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة، بضرورة تغيير النهج في الموسم الكروي الجديد، للمساعدة على مناقشة الشكاوى التي يقدمها اللاعبون ضد أنديتهم، وتحتاج لسنوات أحيانا حتى النظر فيها.

ولفت لاعبون، في حديثهم لـ”الغد”، إلى أن لجنة أوضاع اللاعبين، تعرضت لانتقادات كثيرة في العام الماضي، نتيجة تأخرها في عقد اجتماعاتها، وتأخرها في البت بشكاوى قدمت قبل أكثر من عام، وهذا الأمر يعرض اللاعبين للظلم، كما أنه يشجع الأندية على المضي قدما في “تنطيش” صرف مستحقات لاعبيها.

وتحدث لاعبون عن مكونات اللجنة، منادين بضرورة تشكيل لجنة قادرة على عقد جلسات في أي وقت، وهو مطلب مهم في الموسم الحالي، في ظل الإقبال المتوقع على تقديم الشكاوى، وهو ما يحتاج للجنة أكثر نشاطا.

فيتال ورفاقه في عمان لمتابعة كأس السوبر

عاد الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة البلجيكي فيتال بوركلمانز إلى عمان، برفقة وفد المنتخب الذي اختتم معسكرا تدريبيا في دبي والبحرين.

ويستعد فيتال لمتابعة مباراة كأس السوبر التي تجمع الوحدات والجزيرة بعد غد، ومن ثم متابعة انطلاقة مباريات دوري المحترفين.

وراهن البعض على مغادرة فيتال إلى بلجيكا، عقب انتهاء المعسكر التدريبي، قبل أن يخالف المدرب التوقعات، ويعود برفقة المنتخب إلى عمان.

ويتوقع أن يكثف المدرب البلجيكي عمله في المرحلة المقبلة، في ظل بدء العد التنازلي للتصفيات المشتركة التي تقام في الكويت، خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.

مارديك يلتحق بالفيصلي

التحق المحترف السوري مارديك ماردكيان، بفريقه الجديد الفيصلي، بعد إنهاء مشاركته مع المنتخب السوري في المباراتين الوديتين أمام منتخبي إيران والبحرين.

وأعلن الفيصلي وصول المحترف السوري إلى مطار الملكة علياء الدولي أول من أمس، قبل أن يتلحق بالتدريبات في اليوم التالي، وفق ما صرح به الموقع الرسمي للنادي.

وكان الفيصلي وقع الكترونيا مع مارديك، لتعزيز هجومه خلال الموسم الكروي الحالي.

الصريح يضم لاعب الحسين رقيبات

أعلن نادي الصريح، التعاقد مع لاعب فريق الحسين إربد عدي رقيبات، الذي خرج من كشوفات فريقه قبل أيام عدة.

وحرص الصريح على استقطاب رقيبات، لتعزيز صفوف فريقه، استعدادا لمنافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، المقرر انطلاقه خلال شهر تموز (يوليو) المقبل.

ويأمل الصريح بإعادة بناء الفريق، الذي افتقد لعدد من عناصره الرئيسية ممن انتقلوا إلى أندية أخرى، حيث يبذل رئيس النادي عمر العجلوني جهودا كبيرة، لدعم الفريق أملا في العودة لمصاف أندية المحترفين في الموسم المقبل.

1100 دولار لكل لاعب في منتخب النشامى

تسلم كل لاعب من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، مبلغ 1100 دولار، وهي قيمة مياومات النشامى، خلال فترة معسكرهم التدريبي الذي أقيم في دبي والبحرين واختتم يوم الثلاثاء الماضي.

محترفون أجانب لا علاقة لهم بكرة القدم

عبر لاعبون في أندية المحترفين لكرة القدم، عن دهشتهم للمستويات الفنية التي ظهر عليها لاعبون أجانب، حضروا للاحتراف والتجربة في الأندية المحلية.

وأقسم أحد اللاعبين، في تصريح لـ”الغد”، أن أحد المحترفين الأجانب الذين التحقوا للتجربة، لا علاقة له إطلاقا بكرة القدم، ولا يصلح حتى مشجعا للعبة، في ظل تهالك مستواه الفني، وابتعاده عن أبجديات كرة القدم. واستغرب اللاعبون موافقة الأندية على إبرام تعاقدات مع محترفين أجانب، لا يستحقون الاحتراف، مؤكدين أن الموسم الكروي الحالي سيكشف الكثير من الصفقات الفاشلة.

تدريبات تستعد لاستقبال المحترفين توريه ومايكل

تستعد تدريبات فريق الجليل لكرة القدم، لاستقبال المحترفين الأفريقيين مايكل وتوريه، اللذين سبق وأن احترفا في صفوف الحسين إربد. وأعرب الجليل عن أمله في أن يلتحق المحترفان بالتدريبات قريبا جدا، بعد الانتهاء من كل إجراءات وصولهما إلى عمان.

وانصبت توقعات الجليل في الأيام الماضية، بوصول مايكل وتوريه إلى المملكة مساء أمس.