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دومينيك يُنظم بطولة “THIEMs7” في مدينة كتسبويل النمساوية

منذ 32 دقيقة

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فيينا – ينظم النمساوي دومينيك تيم، المصنف الثالث عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، في مدينة كتسبويل النمساوية بطولة THIEMs7 بين يومي 7 و 11 تموز (يوليو) المقبل، بمشاركة ثمانية لاعبين، ستة منهم بين أفضل 20 في التصنيف العالمي.

وتبلغ قيمة جوائز البطولة 300 ألف يورو وستقام على دورتين يوميا (بعد الظهر ومساء)، دائما بحد أقصى 500 متفرج، بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

ويشارك في البطولة العديد من نجوم التنس إلى جانب تيم، مثل البلغاري جريجور ديميتروف والفرنسي جاييل مونفيس والإيطالي ماتيو بيريتيني.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية، فقد سأل تيم زميله الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا، إذا كان بإمكانه المشاركة في المسابقة لكنه رفض، ونقل نفس المصدر عن تيم قوله: “الشيء المهم هو تواجد عدة نجوم في المسابقة وهذا ما حققناه” بالفعل. (إفي)

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