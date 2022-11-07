دونالد ترامب وجو بايدن يكثفان جهودهما لاستمالة الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب مسيرات انتخابية متنافسة، مع دخول الانتخابات التي ستعيد تشكيل الكونغرس يوم حملتها الأخير.

وقدم بايدن وترامب مناشداتهما في اللحظة الأخيرة للناخبين في نيويورك وفلوريدا على التوالي.

تحول الزخم مؤخرًا نحو الجمهوريين، الذين يحاولون انتزاع كلا المجلسين من سيطرة الديمقراطيين.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن هؤلاء هم المرشحون للفوز بالسيطرة على مجلس النواب، لكن مجلس الشيوخ ربما يذهب إلى أي من الحزبين.

لكن الفوز بغرفة واحدة سيعرقل بشدة جدول الأعمال التشريعي للرئيس بايدن.

ومع دخول الحملة الانتخابية يومها الأخير يوم الإثنين، فإن حزبه مستعد لخسائر حتى في أجزاء من البلاد حيث ينجح الديموقراطيون عادة.

وتحدث بايدن في تجمع حاشد في نيويورك يوم الأحد لدعم حاكمة الولاية، كاثي هوكول، التي تتصدى لتحد شديد غير متوقع من المرشح الجمهوري المدعوم من ترامب “لي زيلدن”.

وقد تلقت هوكول مساعدة في اللحظة الأخيرة من بعض أسماء النجوم الديمقراطيين – الرئيس السابق بيل كلينتون، نائبة الرئيس كامالا هاريس، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وفي خطابه، وصف بايدن الانتخابات بأنها “نقطة تحول” ستحدد شكل السنوات العشرين القادمة. وقال للناخبين في كلية سارة لورانس إنهم يختارون بين “رؤيتين مختلفتين جوهريًا لأمريكا”.

في غضون ذلك كان سلفه في البيت الأبيض، دونالد ترامب، في ميامي حيث تحدث لأكثر من ساعة، وهاجم الديمقراطيين لقيادتهم البلاد نحو “الشيوعية”.

وقال ترامب للجمهور: “يريد الديمقراطيون تحويل أمريكا إلى كوبا شيوعية أو فنزويلا اشتراكية”.

وتابع: “إلى كل أمريكي من أصل إسباني في فلوريدا وفي كل أنحاء وطننا، نرحب بكم بأذرع مفتوحة في حزبنا (الجمهوري)”.

كما واصل ترامب التلميح إلى أنه قد يترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، وطلب من الناخبين أن “يترقبوا” تجمعه الانتخابي يوم الإثنين في أوهايو.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين من المرجح أن يخسروا أغلبيتهم في مجلس النواب.

ومن المحتمل أن تعتمد السيطرة على مجلس الشيوخ على نتائج السباقات المتقاربة للغاية في ولايات بنسلفانيا، جورجيا، ونيفادا.

ويقول الخبراء إنه تم بالفعل الإدلاء بأكثر من 40 مليون صوت خلال فترة التصويت المبكر حتى الآن، ما يتجاوز العدد الإجمالي للأصوات المبكرة في عام 2018.

وعادةً ما تستغرق بطاقات الاقتراع عبر البريد وقتًا أطول في الفرز مقارنة بالأصوات التي يتم الإدلاء بها شخصيًا.

و تمنع العديد من الولايات الرئيسية التي تمثل ساحة معركة، مثل ويسكونسن وبنسلفانيا، مسؤولي الانتخابات من بدء الفرز قبل يوم الانتخابات.

ماذا يحدث يوم الإثنين؟