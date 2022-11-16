دونالد ترامب يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في عام 2024.

وقدم ترامب أوراق ترشحه لهيئة الانتخابات الفيدرالية، ثم تحدث أمام مؤيديه بمقر إقامته في فلوريدا.

وقال الرئيس السابق: “من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة”.

وأضاف أنه يريد منع حصول بايدن على ولاية رئاسية جديدة

وكان ترامب قد انتقد بشدة نزاهة الانتخابات الأخيرة التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

ورد بايدن الأربعاء على إعلان ترامب ترشحه قائلا إن سلفه “خذل” بلاده خلال توليه منصبه.

وجاء إعلان ترامب بعد نحو أسبوع من الانتخابات النصفية. ويتوقع أن يواجه الرئيس السابق منافسة على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وكان ترامب قد حذر حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس، الذي حقق فوزا كبيرا في الانتخابات النصفية، من الترشح لانتخابات 2024، قائلا إن ذلك سيضر بالحزب الجمهوري.

وخلال الانتخابات التي جرت في وقت سابق من الشهر الحالي، حقق الجمهوريون أغلبية بسيطة في مجلس النواب، لكنهم فشلوا في ضمان فوز كبير كما كانوا يتوقعون.

وكان الناخبون قد رفضوا إلى حد كبير دعم المرشحين الذين أيدوا مزاعم ترامب بشأن تزوير نتائج انتخابات الرئاسة في عام 2020. كما وجد كثير من المرشحين البارزين الذين دعمهم ترامب مشقة في الاحتفاظ بمناصبهم أو تكبدوا خسارة كبيرة.