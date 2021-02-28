دونتشيتش يقود مافريكس لوقف الانتصارات المتتالية لنتس

لوس انجليس – قاد العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش فريقه دالاس مافريكس الى وقف الانتصارات المتتالية لمضيفه بروكلين نتس عندما تغلب عليه 115-98 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل دونتشيتش 27 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة وست متابعات ليساهم في الفوز السادس عشر في 32 مباراة حتى الان لفريقه، والحاق الخسارة الاولى ببروكلين نتس، ثاني المنطقة الشرقية، بعد ثمانية انتصارات متتالية والثالثة عشرة في 35 مباراة هذا الموسم.

واستغل مافريكس جيدا غياب نجمي بروكلين نتس كايري إرفينغ وكيفن دورانت بسبب الاصابة، الاول في الكتف الايمن والثاني في أوتار الركبة اليسرى، ليفرض سيطرته على أغلب مجريات المباراة حيث تفوق في الأرباع الأول 38-26 والثالث 26-18 والرابع الاخير 21-16، فيما تفوق نتس في الربع الثاني فقط بحسمه في صالحه 38-30.

وكان جيمس هاردن أفضل مسجل في صفوف بروكلين نتس بتسجيله 29 نقطة مع 7 متابعات وست تمريرات حاسمة، ووحدهما جف غرين وبروس براون نجحا معه في تخطي حاجز العشر نقاط، فيما تألق أكثر من لاعب في صفوف مافريكس الى جانب دونتشيتش حيث سجل اللاتفي كريستابس العائد من الاصابة 18 نقطة والبديلان جايلن برونسون وتيم هارداواي 14 و13 نقطة على التوالي ودوريان فايني-سميث 12 نقطة وجوش ريتشاردسون 11 نقطة.

يوتا جاز يستعيد توازنه ويتمسك بصدارة المنطقة الغربية للدوري الأمريكي لكرة السلة بفوزه على أورلاندو ماجيك 124-109 🏀@NBA pic.twitter.com/NHPXqXXunJ — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 28, 2021

وسجل هاردن اربع نقاط فقط في الشوط الثاني، وجلس على دكة البدلاء معظم فترات الربع الاخير الذي تقدم فيه دالاس بـ22 نقطة.

وقال دونسيتش الذي احتفل بأفضل طريقة ممكنة بعيد ميلاده الثاني والعشرين المقرر اليوم الأحد: “لعبنا كفريق اليوم، وما فعلناه اليوم هو مواصلة العمل كفريق”، مضيفا “لديهم فريق مذهل، وحتى في غياب دورانت وإرفينغ، يبقى نتس خصما خطيرا”.

ولم تكن حال فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، متصدر المنطقة الشرقية، افضل من مطارده المباشر بروكلين نتس، وخسر أمام ضيفه كليفلاند كافالييرز 109-112 بعد التمديد.

وفرض لاعب الارتكاز كولن سيكستون وداريوس وداريوس غارلاند نفسيهما نجمين في صفوف كليفلاند كافالييرز الذي خاض المباراة في غياب ستة لاعبين بسبب الإصابة أو لأسباب شخصية، حيث سجل الأول 28 نقطة وأضاف الثاني 25 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.

في المقابل، لم تنفع سيكسرز النقاط الـ42 والـ24 التي سجلها نجماه الكاميروني جويل إمبيد والاسترالي بن سيمونس على التوالي مع 16 متابعة للأول، فمني بخسارته الثانية عشرة في 34 مباراة حتى الان هذا الموسم.

وعلى الرغم من خوضه المباراة بتسعة لاعبين فقط، ندح كليفلاند في حسم الربع الاول في صالحه 28-23، ثم الشوط الأول 56-47.

وانتفض سيكسرز في الربع الثالث وتقدم 18-9 ونجح في إدراك التعادل 65-65، ثم تبادل الفريقان التقدم 8 مرات في الربع الاخير حتى نجح إمبيد في إدراك التعادل 92-92 قبل 1,38 ثانية من نهاية الوقت الاصلي، لكنه أهدر فرصة حسم النتيجة مع الصافرة النهائية.

وضرب كليفلاند بقوة في بداية الشوط الاضافي بتسجيله 5 نقاط متتالية وحافظ على تقدمه حتى حسمه في صالحه 20-17.

وفي باقي المباريات، فاز نيويورك نيكس على انديانا بايسرز 110-107، وسان انتونيو سبيرز على نيو أورليانز بيليكانز 117-114، وواشنطن ويزاردز على مينيسوتا تمبروولفز 128-112، فيما خسر أورلاندو ماجيك امام يوتا جاز 109-124، وأوكلاهوما سيتي ثاندر امام دنفر ناغتس 96-126. (أ ف ب)