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دونسيتش ومافريكس يضربان بقوة في هيوستن بـ “NBA”

منذ ساعة واحدة

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لوس انجليس – ضرب دالاس مافريكس ونجمه السلوفيني لوكا دونسيتش بقوة خارج القواعد بالفوز الكبير على هيوستن روكتس ونجمه جيمس هاردن 137-120 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتابع دونسيتش تألقه في الآونة الأخيرة وساهم بشكل كبير في الفوز الخامس على التوالي لفريقه حيث كان قريبا من تحقيق الـ”تريبل دابل” بتسجيله 41 نقطة مع عشر تمريرات حاسمة وست متابعات.

وصعد دالاس مافريكس الى المركز الرابع في المنطقة الغربية خلف لوس أنجليس المتصدر ودنفر ناغتس ولوس أنجليس كليبيرز، وأمام هيوستن روكتس الذي مني بخسارته الثالثة تواليا والسادسة في 17 مباراة هذا الموسم.

وفرض الضيوف أفضليتهم منذ البداية وحسموا الربع الأول بفارق 16 نقطة (45-29)، قبل أن ينهوا الشوط الأول بفارق 18 نقطة (78-60)، وهي المرة الأولى منذ عام 1996 يحسم فيها دالاس مافريكس الشوط الأول في إحدى مباريات الدوري بهذا المهرجان التهديفي.

واستعاد هيوستن روكتس توازنه في الربع الثالث وقلص الفارق إلى 10 نقاط (95-105) بعدما كسبه (35-25)، ثم واصل عودته القوية بتقليص الفارق إلى خمس نقاط قبل سبع دقائق من نهاية المباراة وهو الوقت الذي اختاره دونسيتش ليحبط آمال الضيوف من خلال ثلاث عمليات من الطراز الرفيع في ثوان قليلة.

وتوغل دونسيتش ببراعة تحت السلة ليسجل نقطتين رغم تلقيه ضربة في الوجه من النجم الآخر لهيوستن روكتس راسل وستبروك ثم صد كرة لأوستين ريفرز، قبل أن يسجل ثلاثية لينهي المباراة ب41 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة وست متابعات.

وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يسجل فيها دونسيتش 30 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة وبات رابع لاعب يحقق هذا الانجاز في تاريخ الدوري بعد هاردن ووستبروك والأسطورة مايكل جوردان.

وساهم تيم هارداواي واللاتفي كريستابس بورزينجيس في انتصار الضيوف بتسجيل الاول 31 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة واربع متابعات، وأضاف الثاني 23 نقطة مع 13 متابعة بينها تسع دفاعية.

وأشاد بورزينجيس بزميله دونسيتش بقوله “كلنا نعتمد عليه معظم فترات المباراة، وهو يلعب بشكل لا يصدق في الوقت الحالي. أنا سعيد جدًا له”.

من جهته، قال مدرب مافريكس ريك كارلايسل “هذا فوز كبير. لا شك في ذلك”، مضيفا “تأتي إلى هذا الملعب الرائع وتواجه لاعبين رائعين. لذا فإن رجالنا يستحقون الإشادة، لكنها استراتيجية عمل يومية يتم خلالها التعامل مع كل مباراة يوما بعد يوم واسبوعا بعد أسبوع، ويتعين علينا الاستمرار في التحسن يوميا”.

وكعادته، فرض هاردن نفسه نجما في صفوف هيوستن روكتس وكان على بعد متابعة واحدة لإنهاء المباراة بـ”تريبل دابل”، وسجل هاردن 32 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وتسع متابعات، وأضاف وستبروك 27 نقطة.

بدوره، انتزع بروكلين نتس فوزا ثمينا في الثواني الاخيرة من مضيفه نيويورك نيكس 103-101 بفضل 30 نقطة لسبينسر دينويدي، وحذا حذوه ساكرامنتو كينغز بالفوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 113-106 بفضل 26 نقطة لهاريسون بارنز. (أ ف ب)

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