كورونا

“دون ظهور أعراض”..الأطفال يمكنهم حمل كورونا في الجهاز التنفسي لأسابيع

منذ ساعتين
قد تكون العدوى غير الواضحة لدى الأطفال مرتبطة بانتقال كوفيد -19 الصامت في المجتمع".
قد تكون العدوى غير الواضحة لدى الأطفال مرتبطة بانتقال كوفيد -19 الصامت في المجتمع".

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دبي- يمكن للأطفال حمل فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في أنوفهم وحلقهم لأسابيع حتى لو لم تظهر عليهم أي أعراض، وهو ما قد يفسر كيف يمكن للفيروس أن ينتشر بصمت، حسبما أفاد باحثون في كوريا الجنوبية، الجمعة.

وكتب الباحثون في دراسة جديدة: “في دراسة سلسلة الحالة هذه، قد تكون العدوى غير الواضحة لدى الأطفال مرتبطة بانتقال كوفيد -19 الصامت في المجتمع”.

وفي الافتتاحية المصاحبة للدراسة، كتبت الدكتورة روبرتا ديباسي والدكتورة ميغان ديلاني، وكلاهما من مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن العاصمة: “من المثير للاهتمام، أن هذه الدراسة تتوافق مع بيانات البالغين التي قد يظل فيها ما يصل إلى 40٪ من البالغين بدون أعراض في مواجهة العدوى”.

وأضافت ديباسي وديلاني: “في هذه الدراسة، يقدر المؤلفون أن 85 طفلاً مصابًا (93٪) كان من الممكن فقدانهم باستخدام استراتيجية اختبار تركز على اختبار المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض فقط”.

“يسلط هذا الضوء على المفهوم القائل بأن الأطفال المصابين قد يمرون على الأرجح دون أن يلاحظهم أحد سواء مع ظهور أعراض أو بدونها والاستمرار في أنشطتهم المعتادة، والتي قد تسهم في الدورة الفيروسية داخل مجتمعهم”، بحسب ديباسي وديلاني.

وصدرت الدراسة في وقت تعرضت فيه المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لانتقادات لتغييرها مبادئها التوجيهية بشأن الاختبارات بدون أعراض، التي وصفتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال في بيان يوم الجمعة، بأنها “خطوة خطيرة إلى الوراء”.

حسب الإرشادات المُحدثة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قد لا يحتاج بعض الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض إلى الخضوع للاختبار، حتى لو كانوا على اتصال وثيق بشخص معروف أنه مصاب بالفيروس.

وتضمنت الدراسة، التي نُشرت في مجلة JAMA Pediatrics الجمعة، بيانات عن 91 طفلًا تم تشخيص إصابتهم بكوورنا بين 18 فبراير و 31 مارس في 22 مركزًا في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.

من بين هؤلاء المرضى، لم يظهر 20 منهم – أو 22 ٪ – أي أعراض واضحة وظلوا بدون أعراض طوال فترة الدراسة.

18 طفلاً آخر – أو 20٪ – كانوا بدون أعراض، مما يعني أنهم لم يبدوا أو شعروا بالمرض في ذلك الوقت، لكن ظهرت عليهم الأعراض لاحقًا.

إجمالاً ، أظهر أكثر من نصف الأطفال – 71 طفلاً أو 78٪ – أعراضًا تشمل الحمى والسعال والإسهال وآلام البطن وفقدان الرائحة أو التذوق، من بين أعراض أخرى. بدت مدة الأعراض متفاوتة، حيث تراوحت من يوم إلى 36 يومًا.

وأظهرت البيانات أن 8.5٪ فقط من هؤلاء المرضى الذين يعانون من الأعراض تم تشخيصهم بكورونا، في الوقت الذي بدأت فيه الأعراض. كان لدى معظم – 66.2٪ – من المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض لم يتم التعرف عليها قبل تشخيصها، و 25.4٪ ظهرت عليهم أعراض بعد تشخيصهم.CNN بالعربية

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ظهر المزيد من الأدلة على أن ارتداء الأقنعة يمكن أن يمنع الشخص المصاب من نشر فيروس كورونا الجديد للآخرين. ووجدت دراسة جديدة أن أغطية الوجه المصنوعة منزليا من القطن، تمنع 99.9٪ من انتشار القطرات المعدية في الهواء عندما يسعل شخص ما أو يتحدث - والأقنعة الجراحية تمنع 100٪ من القطرات. وأظهرت الاختبارات أن الشخص الذي يقف على بعد ستة أقدام من آخر بدون قناع، كان في خطر استنشاق الرذاذ بنسبة 1000 مرة أكبر، من فرد يقف على بعد 1.5 قدم من شخص يسعل وهو يرتدي قناعا. وعلاوة على ذلك، قلل القناع القطني أحادي الطبقة المصنوع منزليا، من عدد القطرات المعدية بأكثر من 1000 ضعف. ويقول الفريق، من معهد روزلين بجامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، إن النتائج تظهر أهمية ارتداء قناع للوجه في الأماكن العامة. إقرأ المزيد دراسة: دراسة: "نصف القناع" قد يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا! وقال الباحث الرئيسي الدكتور إغناسيو ماريا فيولا، من كلية الهندسة بجامعة إدنبرة: "علمنا أن أقنعة الوجه من مواد مختلفة فعالة إلى حد مختلف في تصفية القطرات الصغيرة. ومع ذلك، عندما نظرنا تحديدا إلى تلك القطرات الكبيرة، التي يُعتقد أنها الأكثر خطورة، اكتشفنا أنه حتى أبسط قناع قطني مصنوع يدويا بطبقة واحدة يكون فعالا للغاية". وفي الدراسة، المنشورة على خادم ما قبل الطباعة medRxiv.org، نظر الفريق في نوعين من الأقنعة: الأقنعة الجراحية والأقنعة القطنية أحادية الطبقة. وأجرى الباحثون نوعين من المحاكاة: الأول كان مع عارضة أزياء اصطناعية تقذف قطرات الفلورسنت، والثانية مع متطوعين من البشر في حالات التحدث والسعال. واستخدموا إضاءة صفائح الليزر لتحديد عدد القطرات في الهواء، وضوء الأشعة فوق البنفسجية لتلك التي سقطت على سطح. وعندما وضعت أقنعة الوجه على عارضة الأزياء، انطلق أقل من واحد من كل 1000 جسيم، أثناء التحدث أو السعال. وعندما تحدث المتطوعون الستة وسعلوا، ممن لا يرتدون قناعا رش ما بين عشرات وآلاف الجسيمات في الهواء. وكان القناع الجراحي أكثر فاعلية بقليل من القناع محلي الصنع، لأنه لا يسمح بمرور أي جزيئات في الهواء. وحللت الدراسة فقط قطيرات الجهاز التنفسي الكبيرة وليس الهباء الجوي، وهي جزيئات صغيرة يبلغ قياسها أقل من خمسة ميكرومتر. ويمكن أن تبقى هذه الجسيمات في الهواء لساعات بدلا من الجزيئات الأكبر، التي تهبط على سطح في غضون ثوان قليلة. وكتب الفريق: "إذا حُدد انتقال الهباء لاحقا على أنه دافع مهم للعدوى، فإن نتائجنا قد تبالغ في تقدير فعالية أغطية الوجه". ووجد العديد من التقارير أن أنواعا مختلفة من الأقنعة يمكن أن تمنع الرذاذ من دخول الجهاز التنفسي.

الأقنعة القطنية المصنوعة منزليا تمنع 99% من انتشار القطرات المعدية!

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