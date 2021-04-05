دياخابي يخبر حكم اللقاء بأن خوان كالا نعته بـ “الأسود المقرف”

مدريد – أخبر الفرنسي مختار دياخابي، مدافع فريق فالنسيا، حكم المباراة التي جمعت بين فريقه وقادش، ديفيد ميديي خيمينيز، بأن لاعب الخصم خوان كالا نعته بـ”الأسود المقرف”، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف اللقاء لمدة 24 دقيقة بعد انسحاب لاعبي الخفافيش.

ووفقا لما جاء في تقرير الحكم، فقد أوقف الحكم المباراة في الدقيقة 29 “بسبب اشتباكات بين لاعبي الفريقين”، وأوضح أن اللاعب رقم 12 في فريق فالنسيا مختار دياخابي أخبره نصا “لقد نعتني بالأسود المقرف” في إشارة إلى لاعب الخصم رقم 16 خوان كالا.

Valencia's players walked off the field for five minutes when Mouctar Diakhaby was visibly upset following an incident involving Juan Cala. The club later tweeted saying Diakhaby had been racially abused. pic.twitter.com/qabmGMMe5Z — ESPN FC (@ESPNFC) April 4, 2021

وأكد ميديي خيمينيز في تقريره أن هذه الواقعة لم يلحظها أي من الحكام المساعدين، وأنه بعد لحظات قليلة قرر لاعبو فالنسيا مغادرة أرضية الملعب ولذا تم إيقاف المباراة مؤقتا ودخل كل فريق لغرفة خلع الملابس الخاصة به.

وأضاف الحكم “بعد دقائق قليلة من توقف اللقاء أخبرني ممثل نادي فالنسيا ديفيد رانخيل باستور وممثل قادش أنطونيو ناباريتي رييس بأنهما قررا تغيير اللاعب رقم 12 مختار دياخابي واستئناف اللقاء. كما اتفقا على الحصول على 5 دقائق من الإحماء ليتجنب اللاعبون الإصابة. وتم استئناف المباراة عقب توقفها لمدة 24 دقيقة وسارت منذ ذلك الحين بشكل طبيعي”. (إفي)