دياخابي يخبر حكم اللقاء بأن خوان كالا نعته بـ “الأسود المقرف”

مدريد – أخبر الفرنسي مختار دياخابي، مدافع فريق فالنسيا، حكم المباراة التي جمعت بين فريقه وقادش، ديفيد ميديي خيمينيز، بأن لاعب الخصم خوان كالا نعته بـ”الأسود المقرف”، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف اللقاء لمدة 24 دقيقة بعد انسحاب لاعبي الخفافيش.

ووفقا لما جاء في تقرير الحكم، فقد أوقف الحكم المباراة في الدقيقة 29 “بسبب اشتباكات بين لاعبي الفريقين”، وأوضح أن اللاعب رقم 12 في فريق فالنسيا مختار دياخابي أخبره نصا “لقد نعتني بالأسود المقرف” في إشارة إلى لاعب الخصم رقم 16 خوان كالا.

Valencia's players walked off the field for five minutes when Mouctar Diakhaby was visibly upset following an incident involving Juan Cala.

The club later tweeted saying Diakhaby had been racially abused. pic.twitter.com/qabmGMMe5Z

