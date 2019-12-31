ديارا يوقع رسميا على كشوفات الوحدات لموسمين

عمان – الغد – وقع شهد مقر نادي الوحدات في غمدان اليوم الثلاثاء توقيع مدافع الرمثا السابق عبد الله نصيب (ديارا) على كشوفات الوحدات رسميا لمدة موسمين.

وذلك بناء على تنسيب الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن عبدالله ابو زمع بحضور أمين السر عوض الأسمر ومدير نشاط كرة القدم زياد شلباية وعضو اللجنة الفنية هيثم احمد ومدير الفريق مروان الشمالي.

و”نصيب” هو اللاعب الثامن الذي يتعاقد معه الوحدات بعد اللاعبين: أحمد عبد الستار وأحمد سمير وفراس شلباية ويزن العرب وفهد يوسف وإبراهيم جوابرة وطارق خطاب.