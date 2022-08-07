دياكيتي يصل الأردن تمهيدا للانضمام لسحاب

وصل المهاجم السنغالي ديمبا دياكيتي اليوم إلى أرض الوطن، تمهيدا للانضمام لصفوف فريق سحاب لخوض مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي اليوم قبل التوقيع على العقد الرسمي للانضمام لسحاب، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، علما بأنه حضر عن طريق شركة بنيان للخدمات الرياضية ووكالات اللاعبين.

وكان دياكيتي قد توج بجائزة هداف دوري الدرجة البحريني في الموسم الماضي مع نادي الشباب بتسجيله 16 هدفا، فيما خاض تجربة احترافية سابقة محليا مع فريق السلط في الموسم 2018 بدوري الدرجة الأولى، وكان هداف الدوري وقتها برصيد 18 هدفا، وفي الموسم التالي مع معان هدافا لدوري الأولى برصيد 17 هدفا.

وسيخوض سحاب مباراته المقبلة بدوري المحترفين مساء الجمعة أمام الوحدات على ستاد الملك عبد الله الثاني، علما بأنه يحتل المركز الخامس على سلم الترتيب برصيد 17 نقطة.