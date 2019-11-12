ديانا عثامنة تفوز بجائزة “مبتكر الطاقة” للعام 2019

عمان- الغد- فازت مديرة مشروع المدارس في صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة/وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة ديانا عثامنة بجائزة (مبتكر الطاقة لعام 2019) عن منطقة الشرق الاوسط التي منحتها جمعية مهندسي الطاقة الامريكية للعثامنة في حفل اقيم في العاصمة الامريكية واشنطن.

ومنحت الجمعية الامريكية العثامنة الجائزة نظرا للانجاز المتميز في تعزيز تبني استخدام الطاقة النظيفة وابتكارات الطاقة.

وقالت العثامنة امام المشاركين في الحفل، اقف اليوم امامكم فرحة بهذا التكريم الذي أرى فيه تكريما لبلدي الأردن الذي يبعد عن هنا الاف الاميال ويعمل جاهدا على تنويع مصادره من الطاقة، التي تثقل فواتيرها كاهل المواطن والدولة التي تستورد غالبية احتياجاتنا من الطاقة.

واضافت، من خلال صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة حيث اعمل واستحققت جائزتكم الكريمة، نحمل رسالة اقتصادية واجتماعية لتقليل فاتورة الطاقة وترشيد الاستهلاك وحماية الفئات الأكثر تضررا في المجتمع بمدهم بطاقة نظيفة تنير منازلهم وتمدهم بوسائل الراحة وتعينهم على تجاوز تحديات الحياة الاقتصادية. .

وعرضت العثامنة امام المشاركين في مؤتمر جمعية مهندسي الطاقة الامريكية في واشنطن مشروع المبادرة الملكية لتدفئة المدارس الذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الذي استفاد منه للان 128 مدرسة بتزويدها بادوات ووسائل تسهم في توفير بيئة صفية ملائمة باستخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

وديانا العثامنة هي اول اردنية تتخرج من المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي يضم 17 دولة عربية ويسعى الى تفعيل وزيادة الاستفادة من ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية. يسعى فريق المركز بالتعاون مع الحكومات الإقليمية والمنظمات العالمية لبدء وتوجيه حوارات سياسة الطاقة النظيفة واستراتيجياتها وتقنياتها وتطوير قدراتها لزيادة حصة الدول العربية من طاقة الغد.

اما جمعية مهندسي الطاقة الامريكية فهي منظمة غير ربحية تأسست عام 1977 تضم حوالي 18 الف عضو في نحو 100 دولة. مهمة المنظمة تقوم على “تعزيز المصالح العلمية والعملية للعاملين في قطاع الطاقة وتعزيز العمل من أجل التنمية المستدامة وتهتم بمجال هندسة الطاقة، وإدارة الطاقة، والطاقة المتجددة والبديلة وتقدم عددا من الدورات التدريبية المتخصصة والمعتمدة دوليا.