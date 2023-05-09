ديانا كرزون تكشف عن حملها بطفلها الثاني- (صور)

فاجأت الفنانة الأردنية ديانا كرزون متابعيها في أحدث ظهور لها ببطنها المنتفخ لتكشف للجميع بأنها باتت في الأشهُر الأخيرة من الحمل بطفلها الثاني.

ورغم تكتم كرزون على حملها، إلا أنها خطفت القلوب بإطلالتها ببطن منتفخ، حيث ارتدت فستاناً أنيقاً للحمل بتصميم ناعم مع أكمام طويلة من القماش اللامع ومزيّن بالريش عند الأطراف، وبدت في غاية الجمال والأناقة.

وتفاعل الجمهور مع الصور، ومن بينهم شقيقتها زين كرزون التي علّقت على مقطع فيديو بالقول: “يا روحي أنا، الله يحميكي ويقوّمك بالسلامة يا رب”، وانهالت عليها التبريكات التي تمنت لها ولمولودها الثاني الصحة والسلامة.

يُذكر أن كرزون رُزقت بطفلتها الأولى “سلمى” في العام 2021 من زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري، وتحرص على إخفاء ملامح الطفلة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

-(وكالات)