ديبالا يختار توتنهام بعد محادثات مع ساري

مدن – أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن لاعب يوفنتوس الأرجنتيني وافق على الانتقال من السيدة العجوز إلى توتنهام الانجليزي، بعد أن أجرى محادثات مع المدرب ماوريسيو ساري.

Paulo Dybala ‘says yes’ to Tottenham transfer https://t.co/yddQ0F0Y2d pic.twitter.com/IbQBhSxFNb — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 27, 2019

وسيسمح يوفنتوس للاعبه بالرحيل في حال دفع توتنهام المبلغ المطلوب وقدره 80 مليون جنيه استرليني.

وبحسب الصحيفة فإن توتنهام سيعود بعرض جديد، بعد أن رُفض عرضه الأولي بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني،

Seven things you didn't know about Paulo Dybala, including his love of Gladiator and writing with his right foot https://t.co/bWyXpG776h — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 27, 2019

ومن المتوقع أن العرض الجديد سيكون مرتفع بعد ورود تعليقات مشجعة حول إمكانية تأمين الصفقة.

لكنهم قد يواجهون منافسة كبرى إذا واصل مانشستر يونايتد اهتمامه به. -(وكالات)