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ديبالا يختار توتنهام بعد محادثات مع ساري

منذ 3 ساعات

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مدن – أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن لاعب يوفنتوس الأرجنتيني وافق على الانتقال من السيدة العجوز إلى توتنهام الانجليزي، بعد أن أجرى محادثات مع المدرب ماوريسيو ساري.

وسيسمح يوفنتوس للاعبه بالرحيل في حال دفع توتنهام المبلغ المطلوب وقدره 80 مليون جنيه استرليني.

وبحسب الصحيفة فإن توتنهام سيعود بعرض جديد، بعد أن رُفض عرضه الأولي بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني،

ومن المتوقع أن العرض الجديد سيكون مرتفع بعد ورود تعليقات مشجعة حول إمكانية تأمين الصفقة.
لكنهم قد يواجهون منافسة كبرى إذا واصل مانشستر يونايتد اهتمامه به. -(وكالات) 

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