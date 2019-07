ديبالا يختار توتنهام بعد محادثات مع ساري

مدن – أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن لاعب يوفنتوس الأرجنتيني وافق على الانتقال من السيدة العجوز إلى توتنهام الانجليزي، بعد أن أجرى محادثات مع المدرب ماوريسيو ساري.

وسيسمح يوفنتوس للاعبه بالرحيل في حال دفع توتنهام المبلغ المطلوب وقدره 80 مليون جنيه استرليني.

وبحسب الصحيفة فإن توتنهام سيعود بعرض جديد، بعد أن رُفض عرضه الأولي بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني،

Seven things you didn't know about Paulo Dybala, including his love of Gladiator and writing with his right foot https://t.co/bWyXpG776h

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 27, 2019