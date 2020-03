ديبالا يكشف معاناته من عوارض قوية بعد اصابته بفيروس كورونا

ميلانو – كشف المهاجم الارجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الايطالي، معاناته من عوارض قوية بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد الذي اودى بحياة اكثر من 9 الاف شخص في ايطاليا.

واعلن النجم الارجنتيني السبت الماضي اصابته بمرض “كوفيد-19” ليصبح ثالث لاعب من يوفنتوس يعاني من هذا الفيروس الى جانب دانييلي روغاني والفرنسي بلاز ماتويدي.

وقال ديبالا (26 عاما) لشبكة “جي تي في”: “اشعر بحالة افضل الان بعد ان عانيت من عوارض قوية. خطيبتي اوريانا (ساباتيني) بدورها تخطت العوارض”.

