ديبالا ينفي إصابته بوباء كورونا

روما – نفى مهاجم يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، الجمعة إصابته بوباء فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه يخضع حاليا لعزل ذاتي، وذلك تعليقا على ما ذكرته بعض وسائل الإعلام المحلية حول الاشتباه في إيجابية الفحوصات التي خضع لها.

ونشر المهاجم الإيطالي عبر حسابه الرسمي على (تويتر) تغريدة قال فيها “اهلا بالجميع، أريد أن أؤكد انني بحالة جيدة وفي حالة عزل ذاتي. أشكر الجميع على رسائلكم وآمل أن تكونوا بخير”.وطالب اللاعب بعدم نشر تداول أخبار مزيفة.وانتشرت خلال الساعات الأخيرة العديد من الأنباء التي تؤكد إصابة ديبالا وان العدوى انتقلت إليه من زميله بالفريق، دانييلي روجاني، الذي ثبت إصابته بالفيروس المعروف بـ(كوفيد-19).

ووفقا لما أكدت نادي “السيدة العجوز” فإن ديبالا يخضع لعزل ذاتي مثله مثل 121 شخصا سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري في اليوفي، كانوا على اتصال بروجاني.وحتى الآن تم إعلان إصابة لاعبين اثنين بفيروس كورونا في السيري آ وهما روجاني ومهاجم سامبدوريا، مانولو جابياديني.

وأسفر الوباء عن مقتل ألف و16 شخصا في إيطاليا وأكثر من 15 ألف حالة إصابة، لتقرر الحكومة على إثره إغلاق كافة الأنشطة، عدا المتاجر الكبرى والصيدليات، وذلك حتى يوم 25 مارس/آذار الحالي. – (إفي)