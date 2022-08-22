ديباي سجل الفيديو الوداعي لبرشلونة

يقترب مهاجم ​برشلونة​، الهولندي ​ممفيس ديباي​، من الرحيل عن النادي الاسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ومع انتهاء عقد اللاعب في نهاية الموسم الحالي، اتفق الطرفان على الانفصال، في ظل الازمة المادية التي يعانيها النادي. وفي المقابل، يريد ديباي مشاركة اطول في المباريات.

وسجل ديباي فيديو خاصا بوداع برشلونة.

ويرتبط الدولي الهولندي بالانتقال إلى ​يوفنتوس​، لكن أي اتفاق لم يتم بعد بين الطرفان، على الراتب السنوي، حيث يطالب الطرف الايطالي بتخفيض راتب اللاعب للموافقة على التعاقد معه.

ويشترط ديباي في المقابل التوقيع مع السيدة العجوز لمدة موسمين، مع راتب يتراوح بين 6-7 ملايين يورو.