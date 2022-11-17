ديرانية: الجيل الخامس يعد بتطبيقات ذكية لا توفرها أجيال “الثالث” و “الرابع”

إبراهيم المبيضين

البحر الميت- قال نائب نائب الرئيس التنفيذي لشركة أورنج الأردن رسلان ديرانية أن الالرئيس التنفيي لشركة اورانج الاردن رسلان ديرانية اليوم بان تقنية الجيل الخامس، وهي التقنية الاحدث من بين اجيال الاتصالات ستوفر تطبيقات وخدمات جديدة لا تستطيع الاجيال السابقة ( الثالث والرابع ) توفيرها الامر الذي يعد بفرص اقتصادية كبيرة لقطاعات اقتصادية كثيرة.

واكد ديرانية في حديث خاص لـ ” الغد” على هامش انعقاد منتدى الاتصالات بان الجيل الخامس منح المستخدمين سرعات عالية وسعات عالية تعادل ما توفره تقنية الالياف الضوئية السلكية، الامر الذي يمكن ان يتيح انتاج وتصميم تطبيقات واستخدامات تخدم القطاعات المختلفة مثل الطب والصناعة ومفاهيم المدن الذكية وانترنت الاشياء وصناعة الترفيه والالعاب الالكترونية وغيرها من التطبيقات والمجالات وبشكل اعلى بكثير من الجيلين الرابع والثالث.

وقال بان الشركة بدات باجراءات في اتجاه البدء ببناء شبكة الجيل الخامس الخاصة بالشركة بعد ان وقعت اتفاقيات ترخيص الجيل الخامس مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قبل اكثير من شهرين ونصف الشهر.

واكد بان الجيل الخامس يشكل التوجّه الأبرز حالياً، وهي تمتاز التقنية بإمكانات غير مسبوقة.

وبين ان تقنية الجيل الخامس تمتاز بسرعة فائقة وزمن استجابة عالٍ وسعة هائلة تفوق بكثير ما سبقه من تقنيات، الأمر الذي يجعله ممكّناً لتجارب وتطبيقات جديدة كلياً، ولهذا فهو انطلاقة جديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني.

وقال ديرانية : سيتيح الجيل الخامس لقطاع الشركات في كافة المجالات الاستفادة من مزاياه في تقديم قيمة مضافة وتوفير تجارب جديدة وتعزيز الإنتاجية والأداء وتقليل الكلف، كما سيعزّز الاتصال بكافة أشكاله، ويسهم في تطوّر العديد من المفاهيم مثل المدن الذكية والإجراءات الطبية المتطوّرة وتطوير العمليات الزراعية والتعليم عن بُعد، إنترنت الأشياء، العالم الافتراضي وحتى الألعاب، ما من شأنه تطوير العديد من القطاعات وعلى رأسها النقل والصحة والطاقة والتعليم.

واكد بان كلّ هذه الإمكانات سيكون لها دور فاعل في النمو الاقتصادي، فضلاً عن كونها ركيزة لدعم الاستثمار في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية على مستوى المملكة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة بشكل ملحوظ. لقد أدركت العديد من الدول الفرص التي تتيحها تقنية الجيل الخامس، والعالم اليوم يتجه إلى الاستفادة منها قدر الإمكان وبأسرع وقت ممكن.

واشار الى ان شركة ” اورانج الاردن” ستستثمر بقوة في تقنية الجيل الخامس خلال الأعوام المقبلة لتعزيز بنيتها التحتية القائمة، كما أننا نولي أهمية كبيرة لاستكشاف استخدامات هذه التقنية من خلال مختبر الجيل الخامس الذي أطلقناه مؤخراً في قرية أورنج الرقمية بمنطقة العبدلي.

وعن رعاية شركة ” اورانج الاردن” للمنتدى قال ديرانية : “نحرص على رعاية مختلف الفعاليات التي من شأنها تطوير قطاع الاتصالات والمجالات الرقمية والريادية ذات العلاقة، وغيرها من القطاعات الحيوية التي ترفد الاقتصاد الوطني من أجل تعزيز مكانة الأردن كوجهة إقليمية رائدة والمساهمة في تبادل الخبرات وتعزيز الكفاءة والإنتاجي”.

واكد بان المنتدى يشكل فرصة هائلة للخبراء والمتخصصين والشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك الرياديين في القطاعات التي تبني حلولها وخدماتها على التطوّرات الرقمية.

واشار ديرانية الى مساهمة المنتدى أ في تحديد التوجهات الحالية والخطوات المستقبلية وبناء الجسور، ويلقي الضوء على الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها الشركات الأردنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يعد أحد القطاعات الحيوية في المملكة.

وشاركت أورنج الأردن في المنتدى من خلال عدة محاور، حيث شارك ويلفريد إيفر المدير التنفيذي لـ Money & Innovation, Data, Digital في الشركة في إحدى الجلسات، وتواجدت الشركة من خلال جناح لعرض العديد من منتجات حلول الحياة الذكية، برامج المسؤولية المجتمعية المتمثلة بمختبر التصنيع الرقمي ومختبر الجيل الخامس، وكذلك تطبيق جود وخدمات الفايبر الأسرع في الأردن.

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