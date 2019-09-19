“ديربي ميلانو” يخطف الاضواء في الجولة الرابعة من الدوري الايطالي

باريس – يخوض انتر مع مدربه الجديد أنطونيو كونتي اختباره الجدي الأول على الصعيد المحلي بمواجهة جاره اللدود ميلان السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد 4 أيام من تعادله المخيب مع سلافيا براغ التشيكي (1-1) في دوري أبطال أوروبا.

وكان انتر الوحيد المتألق بثلاثة انتصارات تواليا، وسجل 7 أهداف واهتزت شباكه مرة وحيدة، ليحقق “نيراتسوري” بداية كاملة في “سيري أ”.

ويتقدم رجال كونتي، مدرب تشيلسي الإنجليزي سابقا، بفارق نقطتين عن كل من بولونيا ويوفنتوس الذي هيمن على الدوري بشكل كاسح في العقد الحالي وتوج باللقب في المواسم الثماني الأخيرة.

Sparks fly at Inter as furious Romelu Lukaku is pulled away from Marcelo Brozovic by old pal Alexis Sanchez after he takes aim at midfielder for failing to follow Antonio Conte's tactics https://t.co/oTyvo3VtkR pic.twitter.com/OmJJlaB7Ul — MailOnline Sport (@MailSport) September 19, 2019

وفي حين أن إنتر جمع 9 نقاط من 3 مباريات، لكنه تخطى أندية متواضعة لا يتوقع أن تنافس على اللقب على غرار ليتشي، كالياري وأودينيزي، وعلى الساحة القارية، بدا انتر من دون إبداع في مباراته ضد سلافيا براغ في دوري الأبطال، وكان على وشك الخسارة قبل انقاذه من قبل نيكولا باريلا في اللحظات الاخيرة.

ووصف كونتي نفسه بالـ”غبي” بعد التعادل، قائلا: “أنا المسؤول عن اختيار التشكيلة وعن عدم افهام الشبان ما أردته”، كاشفا أن لاعبيه ركزوا بشكل كبير على مباراة السبت ضد ميلان علما بانه لم يخسر في آخر 6 مباريات ضد جاره في الدوري.

والتقى الفريقان 170 مرة، ففاز انتر 64 مرة مقابل 51 لميلان و55 تعادلا، وبعد مواجهة ميلان، ستكون روزنامة انتر مزدحمة بالمواعيد المهمة، فيلتقي لاتسيو في الدوري ثم برشلونة الإسباني في دوري الابطال ويوفنتوس محليا في غضون اسبوعين.

📹 | HIGHLIGHTS Guardiamo i gol di Sanchez, Dimarco e Vezzoni nell'amichevole di oggi contro il Como 1907 ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/y3KXXYiD3v — Inter (@Inter) September 18, 2019

في المقابل، حقق ميلان بداية متعثرة خسر فيها أمام أودينيزي قبل فوزه مرتين على بريشيا وفيرونا ليرتقي الى المركز السابع بست نقاط، وحصل لاعبو المدرب ماركو جامباولو على أسبوع لتحضير الدربي، في ظل غيابهم عن المسابقات الاوروبية هذا الموسم.

وستكون الفرصة متاحة السبت ليوفنتوس كي يتصدر موقتا عندما يستضيف فيرونا. وكان أسبوع “بيانكونيري” متوسطا اذ أهدر تقدمه بهدفين أمام أتلتيكو مدريد الاسباني وخرج متعادلا 2-2 في دوري الأبطال، وذلك بعد تعادله سلبا في الدوري مع فيورنتينا ليهدر أولى نقاطه.

ولم يحقق فريق “السيدة العجوز” أي فوز بعد عودة مدربه ماوريتسيو ساري الى دكة البدلاء، بعد غيابه بداية الموسم للتعافي من التهاب رئوي، وقال ساري: “يجب أن نتطور في قتالنا وانتباهنا”.

أما نابولي الذي حقق انجازا كبيرا بتفوقه على ليفربول الانجليزي بطل أوروبا بثنائية نظيفة هذا الأسبوع، فيحل على ليتشي الصاعد الأحد، في ظل تألق لاعبه البلجيكي درايس مرتنز الباحث عن التسجيل للمباراة الرابعة هذا الموسم، رافعا رصيده الى 113 هدفا مع نابولي، بفارق هدفين عن أسطورة النادي الارجنتيني دييغو مارادونا.

ويحل روما الثامن على بولونيا الثاني بسبع نقاط في مباراة مرتقبة الاحد، آملا في عدم الابتعاد مبكرا عن فرق المقدمة. (أ ف ب)