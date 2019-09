“ديربي ميلانو” يخطف الاضواء في الجولة الرابعة من الدوري الايطالي

باريس – يخوض انتر مع مدربه الجديد أنطونيو كونتي اختباره الجدي الأول على الصعيد المحلي بمواجهة جاره اللدود ميلان السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد 4 أيام من تعادله المخيب مع سلافيا براغ التشيكي (1-1) في دوري أبطال أوروبا.

وكان انتر الوحيد المتألق بثلاثة انتصارات تواليا، وسجل 7 أهداف واهتزت شباكه مرة وحيدة، ليحقق “نيراتسوري” بداية كاملة في “سيري أ”.

ويتقدم رجال كونتي، مدرب تشيلسي الإنجليزي سابقا، بفارق نقطتين عن كل من بولونيا ويوفنتوس الذي هيمن على الدوري بشكل كاسح في العقد الحالي وتوج باللقب في المواسم الثماني الأخيرة.

Sparks fly at Inter as furious Romelu Lukaku is pulled away from Marcelo Brozovic by old pal Alexis Sanchez after he takes aim at midfielder for failing to follow Antonio Conte's tactics https://t.co/oTyvo3VtkR pic.twitter.com/OmJJlaB7Ul

— MailOnline Sport (@MailSport) September 19, 2019