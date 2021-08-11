دير علا : اعتداء على أطباء وأقسام مستشفى الأميرة إيمان

حابس العدوان

ديرعلا- قال مصدر في مستشفى الأميرة إيمان / معدي، إن ذوي شخص توفي داخل قسم الإسعاف والطوارئ، قاموا بالاعتداء على أطباء وممتلكات المستشفى بعد حدوث الوفاة.

وأوضح المصدر أن مريضاً في الخمسينات من العمر راجع المستشفى مساء امس يشتكي من ألم في البطن وتم عمل الفحوصات اللازمة له، وأثناء تواجده في قسم الاسعاف والطوارىء توقف قلبه وسارعت الكوادر إلى محاولة انعاشه الا ان المنية عاجلته.

وأضاف أنه وبعد سماع ذويه نبأ وفاته احتشد عدد كبير منهم وقاموا بالاعتداء على الموجودات بتحطيم الزجاج ومداهمة سكن الاطباء والاعتداء على طبيبين ما ادى إلى حالة من الهلع في المستشفى، مشيرا إلى ان قوات الامن تدخلت وقامت باحتواء الموقف صباح اليوم وعاد العمل في المستشفى إلى طبيعته.

ولفت إلى انه تم فتح تحقيق بالحادثة وقام فريق من قسم الطب الشرعي بتشريح الجثة واخذ العينات اللازمة للوقوف على أسباب الوفاة.