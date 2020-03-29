ديرعلا: المسلخ يبدأ بتوريد اللحوم للسوق

دير علا – قال رئيس بلدية دير علا الجديدة، مصطفى الشطي، إن مسلخ دير علا بدأ بتوريد اللحوم إلى أسواق اللواء بعد استئناف عمليات الذبح.

وبين أنه تم توريد طن من لحوم الأغنام لملاحم أسواق اللواء اليوم الأحد، بعد ورود تعليمات بفتح المسالخ، مشيرا الى أن الكوادر الصحية في البلدية، وبالتعاون مع الكوادر البيطرية بمديرية الزراعة، عملت في وقت سابق على تعقيم كافة مرافق المسلخ قبل البدء بعملية الذبح لضمان سلامة اللحوم.

وأضاف الشطي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان البلدية عملت على إغلاق سوق المواشي التابع لها بعد رشه بمواد التعقيم، مشيرا إلى أن لجان المراقبة في البلدية لن تتهاون مع أي تجاوزات فيما يخص بالذبح خارج المسلخ حيث تصل عقوبة ذلك إلى الإغلاق الفوري والتحويل إلى الجهات الأمنية المسؤولة.