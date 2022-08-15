ديرعلا يباغت شباب الحسين والوحدات يتجاوز العودة نحو صدارة “طائرة” الممتاز

عمان-الغد- فجر فريق ديرعلا مفاجأة من العيار الثقيل في منافسات “المربع” الذهبي لطائرة الدوري الممتاز اليوم، عندما ألحق بحامل اللقب شباب الحسين خسارة موجعة بنتيجة 3-1، بواقع 14-25، 25-20، 25-22، و25-21، في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة بانطلاق ذهاب المربع الذهبي.

وتقدم ديرعلا خطوة مهمة على سلم الترتيب ورفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما عاد شباب الحسين إلى المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

وفي ذات السياق، تجاوز فريق الوحدات نظيره العودة بنتيجة 3-1، بواقع 25-10 و25-19 و21-25، و25-12 ليعتلي صدارة المربع الذهبي من طائرة الممتاز برصيد 19 نقطة، فيما تراجع العودة إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

وقبل انطلاق مباراة الوحدات والعودة، وقف اللاعبون والطواقم الفنية والتحكيمية دقيقة صمت على روح الراحل إبراهيم فيليبب.