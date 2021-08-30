دير أبي سعيد: مشروعان للبلدية يفشلان بإنهاء انتشار البسطات والورش

أحمد التميمي

إربد – تحول سوق الخضراوات الشعبي في بلدية دير أبي سعيد الجديدة منذ 8 سنوات، إلى مكرهة صحية ومكان مهجور، لرفض التجار الاستثمار فيه، لضيق مساحات مخازنه، ورفض المتسوقين الذهاب إليه، بينما استغلت البلدية لمشروع المنطقة الحرفية التابع لها، بوضع آلياتها فيه، بعد رفض أصحاب ورش صناعية وحرفية الانتقال إليه.

وأنشأت البلدية السوق الشعبي على قطعة ارض مجاورة للمسجد الكبير بواقع 14 مخرنا، للحد من الانتشار العشوائي للبسطات في الشارع الرئيس، بينما رفض أصحاب تلك البسطات الانتقال للسوق، لعدم جدوى الاستثمار فيه، ما كبد البلدية خسائر بآلاف الدنانير لعدم قدرتها على تشغيله لغاية الآن.

ويرفض أصحاب بسطات ومحال تجارية في الشارع الرئيس، الانتقال إلى السوق منذ سنوات، ما تسبب باستمرار الأزمة الخانقة الذي يعاني منها السوق التجاري، لقيام أصحاب البسطات والمحال بالتعدي على الشارع الرئيس.

وأكد المواطن محمد بني يونس، أن البلدية فشلت بتنظيم السوق التجاري، لعدم جدوى السوق الشعبي الذي أنشأته البلدية منذ سنوات، مشيرا إلى أنه تحول إلى مكرهة صحية وتعرض على يد أشخاص للتخريب والعبث. وأشار إلى أن السوق الشعبي، قريب من وسط السوق التجاري، بل لا يبعد عنه إلا أمتار قليلة، لكن سوء تنفيذه، حال دون استثماره على نحو سليم، ما يتطلب من البلدية هدمه من جديد وبناء مخازن نموذجية او تخصيصه كمجمع للباصات العمومية التي تنتشر عشوائيا في الشارع الرئيسي.

وبشأن مشروع المنطقة الحرفية الذي أنشأته البلدية على مساحة 10 دونمات في شرق منطقة كفر الماء، وُبني فيه 20 محلا لنقل الورش اليه في دير أبي سعيد، بعد استكماله في العام 2010، رفض أصحاب تلك المحال النقل، لعدم ملاءمة مخازنه مع طبيعة عملهم لضيقها.

وأشار المواطن محمد المقدادي، إلى أن البلدية حاولت استخدام الأطر القانونية والضغط على أصحاب المحال التجارية المنتشرين في الشارع الرئيس، لترحيلهم إلى المنطقة الحرفية لكنها فشلت في ذلك، بخاصة وان أصحاب المحال حاصلون على رخص مهن قبل إنشاء المنطقة الحرفية.

ولفت إلى أن الشارع الرئيس، بات الآن مكتظا بالمحال والورش الصناعية والحرفية، وعدد المحال في المنطقة الحرفية غير كاف لنقلها، ما يتطلب من البلدية إيجاد موقع بديل آخر، وبمواصفات أفضل من مواصفات المنطقة الحرفية القديمة.

وأكد المواطن احمد الشريدة، أن الشارع الرئيس الذي يربط دير أبي سعيد بباقي بلدت اللواء، يشهد اكتظاظا كبيرا بالمركبات، لوجود عوائق كبيرة على امتداد الطريق، ابتداء من الانتشار العشوائي للبسطات في وسط البلدة ومرورا بالورش والمحال على طول الطريق.

ودعا لإنشاء منطقة حرفية بعيدة عن التجمعات السكانية، نظرا لما تسببه من إزعاج للسكان، خصوصا وان المنطقة تشهد حركة عمرانية واسعة، بالإضافة لإنشاء سوق شعبي نموذجي، للتخلص من البسطات العشوائية في وسط السوق التجاري.

واقر المدير التنفيذي للبلدية المهندس بلال بني يونس، أن بعض المخازن ضيقة ويرفض أصحاب البسطات الانتقال إليها، مشيرا إلى تأجير مخازن لعدد من التجار، بعد إيصال خدمات الكهرباء والمياه الى السوق.

وأشار بني يونس إلى تحويل ملف السوق الى الشؤون القانونية، لتصويب أوضاع المستأجرين، لعدم دفعهم الأجور المترتبة عليهم طيلة السنوات الماضية، ومحاولة الوصول إلى تسوية معهم، وبعدها ستعيد البلدية تأهيل السوق من جديد.

وأكد أن البلدية تنفذ بين الفينة والأخرى، حملات نظافة في السوق الشعبي، للحد من المكاره الصحية، وحملات شبه دورية على البسطات العشوائية، اذ تصادر وتخالف أصحاب المحال التجارية الذين يعرضون بضائعهم في الشارع.

وبشأن المنطقة الحرفية، أكد بني يونس أن المنطقة أنشئت منذ أكثر من 10 سنوات لنقل الورش الصناعية والحرفية إليها، لكن أصحاب محالها المنتشرة في الشارع الرئيس يرفضون، بحجة صغر مساحة مخازنها.

وأكد بني يونس أن هناك محالا تجارية في المنطقة الحرفية مؤجرة لأصحاب ورش صناعية وتعمل بشكل طبيعي، فيما تعمل على استغلال باقي المحال غير المؤجرة كمخازن للبلدية، بالإضافة لاستغلال الساحات الخارجية كمواقف لآليات البلدية.

وأشار إلى انه في ظل الامتداد العمراني في المنطقة، فان موقع المنطقة الحرفية الحالية بات غير مناسب، ما يتطلب البحث عن بديل آخر مستقبلا لأبناء منطقة حرفية بعيدة عن التجمعات السكانية.

وحسب أرقام رسمية في بلدية دير أبي سعيد، فإن عدد المنشآت الاقتصادية المقامة على شارع كفر الماء العام تتجاوز الـ200 منشأة، تعمل في مجال الميكانيك والحدادة والكهرباء والتنجيد وغيار الزيت والألمنيوم، إلى جانب المخابز والسوبرماركت ونتافات الدواجن ومحال قطع السيارات وزينتها.