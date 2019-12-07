“ديزاين سبيس” تطلق موقعها الإلكتروني المختص بدعم المصممين

عمان – أطلقت منصة “ديزاين سبيس” Dezain Space الموقع الإلكتروني الخاص بها الذي يعرض المنتجات التي يقدمها المصممون بدعم من المنصة (www.dezainspace.com) . حيث يتيح الموقع الإلكتروني للمتصفحين شراء المنتجات الخاصة بالمصممين التي تضم مجموعة متميزة من الأزياء ومجوهرات والأحذية والاكسسوارات، كما تتوفر لدى الموقع خيارات متعددة للدفع وذلك عن طريق الدفع الإلكتروني المباشر من خلال الموقع أو الدفع النقدي عند تسليم المنتج.

وتقوم منصة “ديزاين سبيس”، القائمة بدعم من شركة زين والاتحاد الأوروبي، بدورها بدعم المصممين الأردنيين من خلال الموقع الإلكتروني، الذي يشكل واحدة من أهم القنوات التسويقية المتاحة عبر المنصة، بالإضافة الى تقديم المساندة للقائمين على الأعمال الناشئة الإبداعية من خلال تقديم المشورة حول سوق العمل، وإقامة جلسات حوارية، وورشات عمل، وخلق شبكة للربط بين المواهب الأردنية ونظرائهم الإقليميين والعالميين وكذلك المشترين المحتملين للفرص التجارية المحتملة.

منذ تأسيسها، أصبحت “ديزاين سبيس” حاضنة رائدة تقدم الدعم الأساسي لمبادرات الأعمال والشركات الناشئة في صناعات الأزياء والتصميم. من أهم الإنجازات التي تحققت حتى الآن؛ الحدث الأول من “سوق ديزاين” والذي أطلق في أيار (مايو) 2018 بالتعاون مع 38 مصمما، عملوا عن كثب مع فريق “ديزاين” على تصميم مجموعة خاصة لهذه الفعالية والتي شملت نتائج إيجابية واضحة من معدل الزوار العالي والتغطية الإعلامية والمبيعات. تدعم “ديزاين” حاليا 90 من رواد الأعمال نتيجة لمساهمة الاتحاد الأوروبي، حيث تقوم بتوفير التدريب والإرشاد والتوجيه. من المقرر أن تكون فعالية العام الحالي هي الأكبر نظرا لشمولها على مجموعة كاملة من الأزياء وتصميم المنتجات.