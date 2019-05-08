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ديزني تؤجل “أفاتار 2” وتعلن مواعيد أفلام “حرب النجوم”

منذ ساعتين
مشهد من فيلم "أفاتار" الجزء الأول - (أرشيفية(

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لوس انجلوس – أجلت شركة والت ديزني موعد صدور الجزء الجديد من الفيلم الذي حققت إيرادات عالية في شباك التذاكر (أفاتار) للمخرج الشهير جيمس كاميرون لمدة عام حتى كانون الأول (ديسمبر) 2021، وأعلنت مواعيد عرض أفلام جديدة من سلسلة ”حرب النجوم“ (ستار وورز) أولها في كانون الأول (ديسمبر) 2022.
وحصلت ديزني على حقوق إنتاج (أفاتار) وأفلام أخرى عديدة من خلال شرائها أصولا للإنتاج السينائي والتلفزيوني في الآونة الأخيرة من شركة فوكس المملوكة لروبرت مردوك، وعززت بذلك موقفها المهيمن في دور العرض.
وفيلم (أفاتار 2) هو الجزء الثاني للفيلم الناجح الذي حقق أعلى الإيرادات على الإطلاق في تاريخ السينما والذي صدر في عام 2009. وكان من المقرر أن يصل الجزء الجديد إلى دور العرض في عام 2014 لكن ذلك تأجل أولا حتى عام 2017 ثم إلى كانون الأول (ديسمبر) 2020.
وبناء على الموعد الجديد كانون الأول (ديسمبر) 2021، أخرت ديزني عرض أفلام (أفاتار 3) حتى كانون الأول (ديسمبر) 2023 و(أفاتار 4) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2025 و(أفاتار 5) حتى كانون الأول (ديسمبر) 2027.
وكان المخرج كاميرون قد قال للصحفيين العام الماضي إنه بدأ تصوير الجزأين الثاني والثالث من السلسلة وكتب الفيلمين الرابع والخامس.
ويحكي فيلم (أفاتار) قصة عرق أزرق يشبه البشر يعيش على كوكب خصب تكسوه النباتات هو كوكب (باندورا). وحقق الفيلم إيرادات هي الأعلى في تاريخ السينما إذ بلغت 2.8 مليار دولار على مستوى العالم، لكن خبراء يقولون إنه قد يخسر قريبا هذا الرقم القياسي الذي احتفظ به طويلا أمام فيلم ديزني الناجح ”المنتقمون: لعبة النهاية“ (أفنجرز: إند جيم) من إنتاج استديوهات مارفل والذي يعرض حاليا.
وقالت ديزني إنها ستعرض وسط أفلام (أفاتار) أفلاما جديدة من سلسلة “حرب النجوم” (ستار وورز) في كانون الأول (ديسمبر) من أعوام 2022 و2024 و2026.-(رويترز)

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