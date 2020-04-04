“ديزني” تؤجل إطلاق أفلام مارفل في الصالات الأميركية

لوس انجليس– أجّلت مجموعة “ديزني” إطلاق أكثر من 12 فيلما رئيسيا الجمعة لكنها أبقت على موعد إطلاق “مولان” المقرر في تموز/يوليو رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن الأفلام التي أرجئ إطلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا، “بلاك ويدو” و”ذي إيتيرنلز” إضافة إلى “ثور” و”دكتور ستراينج”.

وقد أعيد تحديد موعد إطلاق الفيلم الأول من السلسلة الجديدة لأفلام مارفل “بلاك ويدو” من بطولة سكارليت جوهانسن في تشرين الثاني/نوفمبر ما تسبب في تأجيل الأفلام الأخرى.

لكن في خطوة تدعو إلى التفاؤل بأن دور السينما في أميركا الشمالية قد يعاد افتتاحها عاجلا ، فإن فيلم “مولان” الذي يتناول قصة محارب صيني أسطوري، سيطلق في 24 تموز/يوليو.

وقال مسؤولون في “الرابطة الوطنية لأصحاب دور السينما” في ندوة عقدت على الانترنت الجمعة، إن قاعات السينما قد تفتح مجددا أبوابها أواخر أيار/مايو أو حزيران/يونيو مع اتخاذ إجراءات تحترم تدابير التباعد الاجتماعي لإبقاء الرواد متباعدين بما يكفي.

كما تخلت “ديزني” عن إطلاق “ارتميس فول” في الصالات الأميركية واستعاضت عن ذلك بعرضه على منصة “ديزني +”. (أ ف ب)