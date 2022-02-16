ديزني تعد بتجنب “القولبة” في فيلم سنووايت الجديد

وعدت (ديزني) بتجنب أي صور نمطية في نسختها الجديدة من (سنووايت) التي تعد لها بعد اعتبار الممثل بيتر دينكليج، الشهير بدوره في (لعبة العروش)، أن تصوير الفيلم من جديد لا طائل من ورائه.

وانتقد الممثل “يتصفون بالتقدمية في بعض الأمور لكنهم لا يزالوا يقدمون تلك القصة البالية حول سبعة أقزام يعيشون في كهف، ماذا تفعلون؟ لم أرى أي جديد؟ اعتقد أنني لا أحدث الضجة الكافية”.

وأدلى دينكليج بتصريحاته خلال مقابلة مع مارك مارون، حيث أشاد باختيار (ديزني) لرائيل زيجلر لبطولة الفيلم الجديد الذي ستكون شخصياته أفراد حقيقيين وليس رسوم مصورة.

من جانبها، ردت (ديزني) ببيان وعدت فيه بتقديم “منظور جديد مختلف تجاه الشخصيات السبع للحيلولة دون قولبة للفيلم الأصلي للرسوم المتحركة” .

والذي عرض للمرة الأولى عام 1937 كمعالجة سينمائية لقصة ألمانية عن الأخوة جريم المنشورة في 1812.