ديزني لاند في شنغهاي يعيد فتح أبوابه بعد إغلاق استمر 3 أشهر

شنغهاي -أعاد متنزه ديزني لاند الترفيهي في شنغهاي الاثنين فتح أبوابه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق فيما تقترب الصين من عودة الحياة إلى طبيعتها وتأمل الشركة بالحد من خسائرها الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19.

وبات المتنزه الترفيهي في أكثر مدن الصين تعدادا للسكان الأول بين متنزهات “ديزني” الرئيسية الستة، الذي يعيد فتح أبوابه في العالم.

لكن شبح فيروس كورونا المستجد لا يزال مسيطرا.

فقد استقبل المتنزه عددا محددا من الزوار حجزوا بطاقاتهم مسبقا مع قياس حرارتهم عند الوصول وإبرازهم رمزا صادرا عن الحكومة لإثبات أنهم لا يشكلون خطرا صحيا.

وينوي المتنزه استقبال 24 ألف زائر في اليوم خلال الأسابيع المقبلة بدلا من 80 ألفا في السابق.

وعبر مكبرات الصوت، بثت رسائل متكررة تدعو الزوار إلى وضع القناع طوال الوقت واحترام التباعد الاجتماعي حتى عند الوقوف في طوابير وفي الألعاب المختلفة.

وحمل عاملون في المتنزه لافتات تطلب من الزوار التباعد فيما وضعت خطوط صفراء وملصقات على الأرض تحدد مكان الوقوف.

وأكدت “ديزني” اعتمادها إجراءات تنظيف وتعقيم مشددة مع تقليص او تعليق العروض التي غالبا ما تتطلب تفاعلا بين الزوار وشخصيات عالم ديزني مثل ميكي ماوس.

ورغم الإجراءات والخوف المستمر من إصابات جديدة، بيعت بطاقات اليوم الأول بالكامل في غضون دقائق بعد طرحها الجمعة، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وأتت امرأة قالت إن اسمها “كيتي” مع ابنتها المتحمسة البالغة خمس سنوات “مع أن الكثير من الأقسام لا تزال مقفلة (في المتنزه) إلا أننا متحمسون جدا”.

وأضافت “لقد بقينا في المنزل مدة شهرين تقريبا وأصابنا الملل ما يكفي”.

وقال اندرو بولشتين نائب رئيس العمليات في المتنزه إن “معظم الألعاب” والمنشآت مفتوحة “وسيزداد عددها مع مرور الوقت”.

وقد ظهر فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان في وسط الصين في كانون الأول/ديسمبر وانتقل بعدها ليغزو العالم ما اضطر الدول إلى فرض إجراءات وقاية صارمة شلت الاقتصاد العالمي.

لكن بما أن الفيروس ضرب الصين أولا، فهي باتت على طريق عودة الحياة تدريجا إلى طبيعتها مع تراجع كبير في الإصابات المسجلة في هذا البلد.

وكان استئناف النشاط التجاري بدأ في آذار/مارس فيما أعيد فتح المعالم السياحية الرئيسية والمدارس التكميلية والثانوية.

وأعلنت مجموعة “والت ديزني كومباني” الأسبوع الماضي أن أرباحها تراجعت بنسبة 91 % لتصل إلى 475 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة متوقعة أن يكون التراجع 1,4 مليار دولار خلال الربع الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووجهت الجائحة ضربة قوية جدا إلى متنزهات الشركة الترفيهية.

فتراجعت إيرادات قسم “باركس اكسبيرينس أند بروداكتس” بنسبة 10 % لتصل إلى 5,5 مليارات دولار في الربع الأول من 2020 فيما تراجعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 58 %.

وكان متنزه ديزني لاند في شنغهاي أقفل أبوابه في نهاية كانون الثاني/يناير وتلته المتنزهات الأخرى في الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وهونغ كونغ.

وكانت المجموعة أعادت في شنغهاي فتح المنطقة التجارية المحيطة بالمتنزه في آذار/مارس.

ولا يعرف مسؤولو “ديزني” متى سيتمكنون من إعادة فتح المتنزهات الأخرى ومتاجر بيع التذكارات المرتبطة بها والنشاطات السياحية الأخرى.(ا ف ب)