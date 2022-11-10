ديشامب يعلن قائمة فرنسا النهائية لخوض مونديال قطر

باريس – أعلن المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، عن قائمة “الديوك” التي ستشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي إلى 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

واستدعى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم أوليفييه جيرو صاحب الـ(36 عاما) إلى تشكيلته المؤلفة من 25 لاعبا، للمشاركة في نهائيات كأس العالم (قطر 2022)، فيما استبعد زميله بالفريق اللومباردي حارس المرمى مايك مينيان.

وضمت التشكيلة التي يتقدمها قائد ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم للعام الحالي، 11 لاعباً من المتوجين باللقب العالمي في النسخة الأخيرة في روسيا 2018، ويأتي في مقدمتهم القائد وحارس المرمى هوغو لوريس وبديله ستيف مانداندا وكيليان مبابي وأنطوان غريزمان ورافاييل فاران وبريسنيل كيمبيمبي.

وفيما يلي التشكيلة: هوغو لوريس وستيف مانداندا وألفونس أريولا (حراسة المرمى)، بنجامان بافار وبريسنيل كيمبيمبي ورافاييل فاران وإبراهيما كوناتي وجول كوندي وويليام صاليبا ولوكاس هيرنانديز وتيو هيرنانديز ودايو أوباميكانو (الدفاع).

إدواردو كامافينغا ويوسف فوفانا وماتيو غندوزي وأدريان رابيو وأوريليان تشوامينيو جوردان فيريتو (الوسط)، كريم بنزيمة وأنطوان غريزمان وأوليفييه جيرو وكيليان مبابي وأوصمان ديمبيلي وكريستوفر نكونكو وكينغسلي كومان (الهجوم).-(وكالات)