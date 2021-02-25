ديفن بوكر يعوّض ديفيس في “مباراة كل النجوم”

نيويورك – يحلّ ديفن بوكر هداف فينيكس صنز بدلا من المصاب أنتوني ديفيس نجم لوس أنجليس ليكرز في مباراة “كل النجوم” (أول ستار)، بحسب ما قال مفوّض رابطة الدوري الأميركي لمحترفين كرة السلة آدم سيلفر الأربعاء.

ومع تحديد اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين، تعيّن على سيلفر اختيار بدلاء المصابين، في المباراة الاستعراضية التقليدية المقامة منتصف الموسم في 7 آذار/مارس في أتلانتا.

واختير ديفيس في التشكيلة الاحتياطية من قبل مدربي الاندية، لكنه سيغيب عن الحدث في ظل تعافيه من اصابة قوية في وتر أخيل ستبعده لمدة شهر عن الملاعب بحسب مسؤولي فريقه.

ويبلغ معدل تسجيل بوكر 24,7 نقطة و4,3 تمريرات حاسمة و3,8 متابعات، مع معدل تسجيل بنسبة 50,1 % هذا الموسم.

وساهم اللاعب البالغ 24 عاما مع زميله الموزع المخضرم كريس بول برفع رصيد صنز هذا الموسم الى 20 فوزا و10 خسارات، وهي افضل بداية له بعد 30 مباراة في الدوري منذ موسم 2007-2008.

وسيتم تحديد التشكيلتين في مباراة كل النجوم يوم 4 اذار/مارس، حيث يتواجه فريقا كيفن دورانت (بروكلين نتس) وليبرون جيمس (لوس انجليس ليكرز)، صاحبا أكبر عدد من الاصوات، ويختار كل منهما 11 لاعبا في فريقه.