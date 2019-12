ديفيد مويز يخلف بيليغريني في تدريب وست هام

لندن – أعلن نادي وست هام الانجليزي الاحد تعاقده مع المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز بدلا من التشيلي مانويل بيليغريني المقال من منصبه السبت، اثر خسارة الفريق أمام ليستر سيتي 1-2 في الدوري المحلي.

ووقع مويز عقدا لمدة 18 شهرا، وسيخوض الفريق باشرافه اول مباراة رسمية ضد بورنموث في الأول من كانون الثاني (يناير) في الدوري المحلي، وهي المرة الثانية التي يشرف فيها مويز على تدريب الفريق اللندني بعد فترة 7 اشهر خلال موسم 2017-2018 عندما انقذه من الهبوط.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE

— West Ham United (@WestHam) December 29, 2019