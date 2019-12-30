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ديفيد مويز يخلف بيليغريني في تدريب وست هام

منذ ساعة واحدة

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لندن – أعلن نادي وست هام الانجليزي الاحد تعاقده مع المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز بدلا من التشيلي مانويل بيليغريني المقال من منصبه السبت، اثر خسارة الفريق أمام ليستر سيتي 1-2 في الدوري المحلي.

ووقع مويز عقدا لمدة 18 شهرا، وسيخوض الفريق باشرافه اول مباراة رسمية ضد بورنموث في الأول من كانون الثاني (يناير) في الدوري المحلي، وهي المرة الثانية التي يشرف فيها مويز على تدريب الفريق اللندني بعد فترة 7 اشهر خلال موسم 2017-2018 عندما انقذه من الهبوط.

وقال مويز (55 عاما): “اشعر بالفخر بعودتي الى وست هام، لكن الاهم انني اتطلع لمعرفة ماذا يمكن بوسعي ان افعل من اجل هذا الفريق وتحقيق الانتصارات مع هذه المجموعة من اللاعبين”.

واضاف: “اعتقد بان الفريق يضم مجموعة افضل حاليا مما كانت عليه عندما توليت المهمة في الفترة الاولى. المهمة الاولى على المدى القصير هو تحقيق الانتصارات والابتعاد عن شبح الهبوط قبل النظر نحو المستقبل”.

ويحتل وست هام الذي خسر مبارياته الاربع الاخيرة محليا، المركز السابع عشر مع 19 نقطة ويتهدده الهبوط الى مصاف الدرجة الاولى، وسبق لمويز ان اشرف على تدريب اندية ايفرتون (2002-2013)، مانشستر يونايتد (2013-2014) ثم ريال سوسييداد الاسباني (2014-2015) وسندرلاند (2016-2017). (أ ف ب)

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