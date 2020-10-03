ديفيس وليبرون يمنحان ليكرز التقدم على هيت بنهائي “NBA”

ميامي – ضرب الثنائي أنتوني ديفيس وليبرون جيمس بقوة وقادا لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على ميامي هيت 124-114 الجمعة، والتقدم 2-0 في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، المقام في فقاعة أورلاندو الصحية دون جماهير بسبب فيروس كورونا المستجد.

واصبح ليكرز على بعد فوزين من احراز لقبه الأول منذ عام 2010، إذ يتوّج الفريق الذي يحرز أربعة انتصارات في النهائي من أصل سبع مباريات ممكنة.

وحاول هيت المثقل بالاصابات الصمود، لكن 33 نقطة و9 تمريرات حاسمة و9 متابعات من جيمس، و32 نقطة و14 متابعة من ديفيس صعّبت المهمة على جيمي باتلر ورفاقه.

وفي ظل غياب صخرة الدفاع بام أديبايو بسبب الإصابة، خلت الساحة أمام ديفيس تحت السلة، فالتقط المتابعة الهجومية تلو الأخرى (8 هجومية من أصل 14).

,قال جيمس الذي يخوض النهائي العاشر له عن زميله ديفيس الذي يشارك في باكورة مبارياته النهائية: “هو لاعب من نوعية مرتفعة جدا.. يفهم جيدا الموقع الذي نحن فيه”.

وسجل ديفيس 14 مرة من أول 15 محاولة، منهيا المباراة برصيد 15 محاولة ناجحة من أصل 20.

وللمرة الثانية تواليا، كان “الملك” جيمس، المتوّج مرتين مع هيت ومرة مع كليفلاند كافالييرز، قريبا جدا من تحقيق “تريبل دابل” (عشرة الأقل في ثلاث فئات احصائية).

في المقابل، كان باتلر أفضل مسجل لدى ميامي مع 25 نقطة، وأضاف الكندي كيلي أولينيك 24 نقطة بعد دخوله من مقاعد البدلاء، وذلك في ظل غياب إضافي للنجم الآخر الجناح السلوفيني المخضرم غوران دراغيتش المصاب بقدمه.

وسيحاول هيت تقليص الفارق الأحد عندما يخوض الفريقان المباراة الثالثة.

ويسعى ليكرز لمعادلة الرقم القياسي لبوسطن سلتيكس المتوّج 17 مرة.، فيما يخوض ميامي النهائي السادس له في 15 عاما، بعد تتويجه في 2006 و2012 و2013. (أ ف ب)