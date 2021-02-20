ديفيس يغيب عن ليكرز لمدة 4 أسابيع بعد إصابته بـ “وتر أخيل”

لوس انجليس – أعلن مدرب لوس أنجليس ليكرز فرانك فوغل، أن نجم فريقه أنتوني ديفيس سيغيب لـ 4 أسابيع أخرى من الموسم الحالي للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، جراء إصابة تعرض لها في وتر أخيل.

وعانى ديفيس (27 عاماً) من أوجاع في وتر أخيل في الآونة الاخيرة، وتفاقمت خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام دنفر ناغتس 122-102 الأسبوع الحالي.

وخضع ديفيس للفحص بالرنين المغناطيسي ولم يظهر أي ضرر هيكلي، لكن حامل اللقب طلب من الأطباء إعادة تقييم حالة ديفيس ولا يريدون المخاطرة بأن تسوء الأمور.

وقال فوغل إن ديفيس “سيغيب لأربعة أسابيع. نريد أن نحاول وضع هذا الأمر وراءه بالكامل، وأن نكون متحفظين معه فقط للتأكد من أنه تعافى تماماً قبل عودته”.

وكان خسر ليكرز مباراته الأخيرة 109-98 أمام ضيفه بروكلين نتس بغياب نجم الأخير كيفين دورانت بسبب إصابة عضلية في أعلى الفخذ.

ويمتلك ديفيس معدل تسجيل من 22,5 نقاط إضافة إلى 8,4 متابعات في المباراة الواحدة، وهو رقم منخفض قد تكون الإصابة سببه.

ولكن من دونه، فإن معدل تسجيل ليكرز ينخفض، إلى جانب تفاقم الأخطاء الدفاعية.

وتعرض ليكرز لانتكاسة أخرى قبل خسارته الأخيرة، بانضمام لاعبه دينيس شرودر إلى قائمة المعزولين وفق بروتوكولات كوفيد-19 الصحية.

ويلعب ليكرز سبع مباريات أخرى قبل استراحة منتصف الموسم في آذار/مارس المقبل.

وفي حين لم يتم الإعلان عن الجدول الزمني لما بعد الاستراحة، سيغيب ديفيس عن ليكرز لنحو عشرة أيام أخرى.

وانتقل ديفيس، الذي ساهم في حصول الولايات المتحدة على الميدالية الذهبية الأولمبية في لندن عام 2012، من نيو أورليانز بيليكانز إلى ليكرز عام 2019، وقاد الفريق مع ليبرون جيمس الموسم الماضي إلى الفوز باللقب.

وجدد في كانون الأول/ديسمبر الماضي عقده مع ليكرز لمدة خمس سنوات بصفقة بلغت قيمتها 190 مليون دولار.