“ديكابولس” الأردنية الناشئة من أفضل 500 شركة متخصصة بتكنولوجيا الغذاء عالميا

إبراهيم المبيضين- في قطاع على قدر كبير من الأهمية يرتبط بقطاع الزراعة والأمن الغذائي، هو قطاع تكنولوجيا الغذاء، وفي منظومة بدأت تحقق الإنجاز تلو الإنجاز هي منظومة ريادة الأعمال، سجلت شركة “ديكابولس” الناشئة الأردنية مؤخرا إنجازا بتصنيفها من قبل منظمة عالمية كواحدة من أهم 500 شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا الغذاء حول العالم.

واختار برنامج “FoodTech”، وهي منظمة عالمية تشرف على منصة ودليل رقمي لشركات تكنوجيا الزراعة والغذاء في العالم ، شركة “ديكابولس” الناشئة الأردنية لتحجز موقعا ضمن قائمة سنوية تتكون من أهم 500 شركة ناشئة عاملة في مضمار تكنولوجيا الغذاء للعام 2021، جرى اختيارها وفقا لمعايير موحدة من بين 2250 شركة ترشحت لهذه القائمة العالمية من أكثر من 85 دولة.

وجرى اختيار “ديكابولس” الأردنية الناشئة كواحدة من أهم شركات تكنولوجيا الزراعة والغذاء الدولية الناشئة القابلة للتوسع، علما أنه يتم اختيار الشركات باستخدام منهجية فريدة لتصنيفها بناءً على حجم أعمالها، والبصمة الرقمية، وممارسات الاستدامة.

وبرنامج “FoodTech” هي منصة عالمية ذكية تجمع وتشرف على بيانات لتكنولوجيا الزراعة والغذاء في العالم والتي تساعد المستثمرين المحترفين والمديرين التنفيذيين للشركات العالمية ورجال الأعمال على اكتشاف وتتبع اللاعبين الرئيسيين في مجال تكنولويجا الغذاء والزراعة في النظام البيئي العالمي، بما في ذلك الشركات الناشئة والمسرعات والحاضنات الدولية وكذلك رأس المال الاستثماري للشركات والمستثمرين.

وشركة “ديكابوليس” – التي أسسها الريادي الأردني عبد الرحمن الحباشنة – هي شركة متخصصة في مضمار الزراعة التقنية تقدم نظامًا لتتبع سلامة الأغذية وجودتها لمنتجي الأغذية، والمزارعين، والهيئات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم، حيث تقوم الشركة بتوثيق سلاسل التوريد والإنتاج من بدايتها إلى نهايتها مع المعايير الصارمة لمراقبة الجودة، إلى جانب التحقق من السلامة والجودة في كل مرحلة إنتاجية على حدة، وذلك عن طريق سلسلة غير منقطعة من السجلات غير القابلة للتغيير باستخدام تقنية “بلوك تشين”.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ديكابولس” عبدالرحمن الحباشنة إن اختيار الشركة من قبل برنامج “FoodTech”، ليكون في القائمة العالمية يعد “اعترافا” دوليا بجهود الشركة وتميزها في قطاع التكنولوجيا، وسعيها المستمر لتطوير القطاع، لافتا إلى أن العالم اليوم يتجه ويركز على استخدام التقنيات الحديثة ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في لتطوير القطاع الزراعي.

وبين أن هذه التقنيات ومنها إنترنت الأشياء لديها القدرة على تعظيم الإنتاج الزراعي والغذائي، من خلال تحسين جودة المنتج وزيادة إنتاجية المحاصيل والمساعدة في الحفاظ على الموارد ومساعدة المزارعين على التحكّم بشكل أفضل في التكاليف.

وقال الحباشنة إن هذه التقنيات ستطور جيل جديد لآليات الزراعة، بحيث يمكن من خلالها الاستشعار عن رطوبة التربة والمواد المغذية، والسيطرة على استخدام المياه لنمو النبات الأمثل، وتحديد ملامح الأسمدة المخصصة على أساس كيمياء التربة، تحديد الوقت الأمثل للزراعة والحصاد، والإبلاغ عن الظروف الجوية وتقليل المخاطر الزراعية التي تؤدي إلى تلف المحصول، وتحسين إنتاج المحاصيل باستخدام إحصاءات البيانات.

وكانت شركة ديكابولس حصلت العام الفائت على استثمار بقيمة 150 ألف دولار من الصندوق الأردني للريادة.

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