“ديكابولس” الأردنية تستقطب استثمارا عالميا بمليون دولار

إبراهيم المبيضين



عمان- أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ديكابولس” ، الشركة الناشئة الأردنية المتخصصة في مجال الزراعة التقنية عبدالرحمن الحباشنة أمس أن الشركة التي لم يتجاوز عمرها خمس سنوات تمكنت أخيرا من استقطاب استثمار عالمي بقيمة مليون دولار.

وقال الحباشنة لـ”الغد” إن “شركة ديكابولس الناشئة التي تمتلك حلا تقنيا ونظاما لتتبع سلامة الأغذية باستخدام ” البلوك تشين” عن استقطابها هذا الاستثمار الجديد من شركة أميركية مساهمة عامة تعد واحدة من أفضل عشر شركات في العالم في مجال التصنيع الغذائي إذ ستتبنى هذه الشركة العالمية نظام “ديكابولس” وتطوعه لخدمة مصانعها ومزارعها وعملياتها في أسواق العالم”.

وفضل الحباشنة عدم الإعلان عن اسم الشركة الأميركية المستثمرة في الوقت الراهن، مشيرا الى أهمية هذا الاستثمار في مرحلة نمو وتوسع لشركة “ديكابولس” وخصوصا في أسواق المنطقة والعالم.

وأشار الحباشنة أيضا إلى أهمية هذا الاستثمار للشركة الأردنية كونه يعد اعترافا عالميا من شركة عالمية بالنظام الذي ابتكرته الشركة الأردنية في مجال تتبع سلامة الأغذية من جهة، وأنه سيساعد الشركة في تنفيذ خطتها للتطوير والتوسع إقليميا وعالميا ولا سيما في أسواق أوروبا وأميركا.

وقال الحباشنة “شركة ديكابولس تشهد تطورا ونموا في عملياتها مع اعتماد نظامها من أكثر من جهة حكومية وغير حكومية ومنظمات عالمية” لافتا إلى أنها حققت خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 700 ألف دولار كإيرادات، إلى جانب عملها اليوم مع حوالي 600 مزرعة في الأردن بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي”.

وتقدم شركة “ديكابولس” حلا ونظاما تقنيا يمثل جيلا جديدا من أنظمة التأكد من سلامة الغذاء وضبط الجودة من المصنع والمزرعة وخلال رحلة نقل المنتجات وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، حيث يشمل النظام حلا تقنيا وأجهزة حساسات تركب في خطوط الإنتاج في المصنع والمزرعة وتأخذ قراءات حول الرطوبة والحرارة ومن سجلات الرش والري وكل ما يتعلق بمؤشرات سلامة الأغذية في وقتها دون تلاعب أو تدخل بشري وتربطها بمختبرات لتجمع بيانات دقيقة حول رحلة المنتج أثناء تنقله وصولا للمستهلك، ما يقدم معلومات حول جودة المنتج تفيد ثلاث جهات رئيسية منها : الجهات الرقابية الحكومية مصنعي الأغية، وجهات التدقيق.

وعملت ” ديكابولس” منذ نشاتها في العام 2018 على أكثر من 25 شراكة محلية ودولية منها وزارة الزراعة الأردنية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة وغيرها من الجهات.

وعلى صعيد متصل، قال الحباشنة: “إن الاستثمار الجديد ليس الأول من نوعه الذي تحصل عليه الشركة ولكنه الأكبر حيث كانت الشركة حصلت على تمويل من صندوق “اوسيس 500 “الذراع الاستثماري لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ودعم من حاضنة الأعمال في جامعة الحسين التقنية (the core by HTU)، وتمويل من الصندوق الأردني للريادة العام بقيمة 150 ألف دولار في “ديكابوليس”، لافتا إلى أن الشركة حصلت مؤخرا على تمويل من شركة عالمية ستعلن عنه لاحقا”.

وسجلت “ديكابولس” العام الحالي إنجازا بتصنيفها من قبل برنامج “FoodTech”، العالمي كواحدة من أهم 500 شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا الغذاء حول العالم، كما تم اختيارها سابقا لتكون واحدة من أفضل 10 شركات ريادية في مجال “البلوك تشين من تجمع ” DLT LABs “.