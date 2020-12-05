“ديلويت” تطلق تقرير الآفاق المستقبلية للرعاية الصحية

عمان- في تقريرها عن الآفاق المستقبلية للرعاية الصحية العالمية للعام الحالي، أفادت شركة “ديلويت” بأن “العديد من الأنظمة الصحية في العالم تكافح للحفاظ على الاستدامة المالية في بيئة غير مستقرة ومتغيرة”. إحدى الطرق التي يتعامل بها مقدمو الرعاية الصحية مع قيود الميزانية هي اختيار التجديد بدلاً من إعادة البناء من جديد. ووجدت دراسة استقصائية أجرتها الجمعية الأميركية لهندسة الرعاية الصحية (ASHE) مع إدارة المرافق الصحية (HFM) في آذار (مارس) 2020، أن عدد المستجيبين الذين يمولون التجديدات والتوسعات (74 بالمائة) تجاوز أولئك الذين يمولون إنشاءات جديدة (31 بالمائة).

ولا يشمل التجديد إعادة تصميم الخصائص الشكلية للمبنى فحسب، بل أيضاً تحسين نظام التشغيل. ويُعد نظام التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء (HVAC) حيث تعمل المستشفيات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أحد المجالات الرئيسية التي تتطلب الأخذ بعين الاعتبار بدقة.

وجدت شركة “Simone Healthcare Development”، وهي شركة استثمار عقاري تقدم خدمات كاملة، أنه مع ازدياد تعقيد مرافق الرعاية الصحية، يلزم توفير القدرة على تقديم حلول مرنة لمجموعة كبيرة من المرضى. ويكتسب البناء المعياري الذي يستخدم الهياكل الجاهزة، شعبية كخيار مرن واحد.

من الخيارات الشائعة الأخرى اعتماد أحدث نظام تدفق مبرد متغير (VRF) من “إل جي الكترونيكس” Multi V5. توفر وحدة واحدة سعة كبيرة تصل إلى 26 حصاناً، ما يتطلب وجود وحدات خارجية قليلة. ينتج عن ذلك توفير يصل إلى 23 بالمائة في إجمالي مساحة التركيب مقارنةً بالنموذج التقليدي.

إضافة الى ذلك، يعد Multi V5 قابلاً للتخصيص بدرجة كبيرة. على سبيل المثال، يمكن لعملاء وحدات Multi V الحالية إضافة مجموعة Hydro Kit لتمكين التحكم الدقيق في درجة الحرارة. خير مثال على ذلك المستشفى السوري اللبناني في البرازيل. يستخدم المجمع في الواقع حلاً مشتركاً من LG Multi V وHydro Kit وAHU (وحدة معالجة الهواء) لغرف العمليات ومراكز التصوير.