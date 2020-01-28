ديل بوترو يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة جديدة في ركبته

بوينوس – حصل لاعب التنس الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو الاثنين على الإذن الطبي لمغادرة المستشفى بعض خضوعه لجراحه ناجحه في ركبته اليمنى بمدينة ميامي الأمريكية.

وكتب صاحب الـ31 عاما عبر حسابه على شبكة (تويتر) “الآن نعم، أتجه مباشرة للمنزل للراحة بعد الحصول على الإذن الطبي. شكرا مرة أخرى على كل هذا الدعم والحب في هذه اللحظات الصعبة. أرسل عناقا كبيرا للجميع”.

"This guy deserves some good karma" says @BrettHaber on @TennisChannel as this photo is featured in the show's "Social Net" feature #Amen https://t.co/YR07u1crHK — Juan Martin del Potro Book (@DelpoBook) January 27, 2020

وأرفق اللاعب الأرجنتيني الرسالة بصورة له بعكازين، وجبيرة على ركبته اليمنى.

وكان “برج تانديل” قد سافر الأحد لمدينة ميامي الأمريكية للخضوع لجراحة تحت إشراف الطبيب لي كابلان من أجل “إنهاء الألم الذي لا يعوق اللاعب عن لعب التنس فحسب، بل يعيقه أيضا عن ممارسة أنشطته اليومية”.

This photo of Juan Martin del Potro that the ATP Tour just shared after his knee surgery Monday in Miami is a scene we have seen too often…. Get well soon Juan Martin! #VamosDelpo pic.twitter.com/fAqlsYwyzw — Juan Martin del Potro Book (@DelpoBook) January 27, 2020

ومنذ آخر جراحة أجراها ديل بوترو في برشلونة تحت إشراق الطبيب أنخيل رويز كوتورو فغي يونيو/حزيران 2019، بدأ اللاعب برنامجا تأهيليا مبشرا، ولكنه الألم كان مصاحبا له ومنعه من “الركض والقفز وحتى صعود السلالم”.

وأجبرت هذه الآلام اللاعب الملقب بـ”برج تانديل” على تأجيل موعد عودته للملاعب، مبدئيا في بطولتي ستوكهولم وفيينا العام الماضي، والمشاركة في البطولة الاستعراضية في بوينوس آيرس مع السويسري روجر فيدرير في 20 نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

وكان ديل بوترو قد أصيب في الركبة نفسها في 2018، واضطر للغياب عن الملاعب على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة من نفس العام.

وعانى اللاعب من لعنة الإصابات المتكررة منذ فوزه بلقب أمريكا المفتوحة في 2009 ، حيث أنه أجرى عملية جراحية في العام التالي في مرفق يده اليمنى، ليغيب لنحو ثمانية أشهر، قبل أن يخضع لثلاث جراحات متتالية في مرفق اليد الأخرى. – (إفي)