ديل بوترو يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة جديدة في ركبته

بوينوس – حصل لاعب التنس الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو الاثنين على الإذن الطبي لمغادرة المستشفى بعض خضوعه لجراحه ناجحه في ركبته اليمنى بمدينة ميامي الأمريكية.

وكتب صاحب الـ31 عاما عبر حسابه على شبكة (تويتر) “الآن نعم، أتجه مباشرة للمنزل للراحة بعد الحصول على الإذن الطبي. شكرا مرة أخرى على كل هذا الدعم والحب في هذه اللحظات الصعبة. أرسل عناقا كبيرا للجميع”.

"This guy deserves some good karma" says @BrettHaber on @TennisChannel as this photo is featured in the show's "Social Net" feature #Amen https://t.co/YR07u1crHK

وأرفق اللاعب الأرجنتيني الرسالة بصورة له بعكازين، وجبيرة على ركبته اليمنى.

وكان “برج تانديل” قد سافر الأحد لمدينة ميامي الأمريكية للخضوع لجراحة تحت إشراف الطبيب لي كابلان من أجل “إنهاء الألم الذي لا يعوق اللاعب عن لعب التنس فحسب، بل يعيقه أيضا عن ممارسة أنشطته اليومية”.

This photo of Juan Martin del Potro that the ATP Tour just shared after his knee surgery Monday in Miami is a scene we have seen too often…. Get well soon Juan Martin! #VamosDelpo pic.twitter.com/fAqlsYwyzw

— Juan Martin del Potro Book (@DelpoBook) January 27, 2020