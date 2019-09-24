ديل بوسكي: تصرفات نيمار سيئة خارج الملعب

مدن – كشف فيسينتي ​ديل بوسكي​ مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق، إن الدولي البرازيلي ​نيمار​ يعد مثالًا سيئًا بسبب تصرفاته غير المسؤولة.

وكان نيمار محط عناوين الصحف في الميركاتو الصيفي المنصرم بعد ارتباطه بالعودة الى برشلونة الاسباني.

وقال ديل بوسكي:” ما قام به نيمار جعله مكروهًا من قطاع عريض من جماهير كرة القدم التي لا تحب مثل هذه الأفعال”.

واضاف:” لكن رغم ذلك فأنا أفضله كلاعب عن كيليان مبابي وأحترم ما يمتلكه من إمكانيات كثيرًا، نختلف فقط عما يقوم به خارج الملعب.”

يذكر أن نيمار قد رحل عن برشلونة صيف العام 2017 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البلوغرانا والبالغ 222 مليون يورو. -(وكالات)