آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

ديل بوسكي: من الطبيعي أن يُفكر ميسي بموعد اعتزاله

منذ 3 ساعات
فسينتي ديل بوسكي،
. فسينتي ديل بوسكي، المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لاكورونيا – قال المدرب السابق للمنتخب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي الثلاثاء إنه من “الطبيعي” أن يفكر ليونيل ميسي في لحظة اعتزاله، مثلما فعل اللاعب الأرجنتيني لدى تسلمه جائزة الكرة الذهبية، ولكنه أكد أن نجم نادي برشلونة الإسباني “لا يبدو عليه الإنهاك الجسدي”.

وخلال تسلمه جائزة الكرة الذهبية مساء الاثنين للمرة السادسة في مشواره، أكد ميسي أنه يدرك جيدا تقدمه في العمر وقال إن “لحظة الاعتزال تقترب وهو أمر صعب”، ولكنه أبرز أنه مازال أمامه “بضعة أعوام أخرى في مشواره”.

وقال ديل بوسكي إن ميسي “لم يقل إنه بصدد الاعتزال. عمره 32 عاما وسيصبح في الـ33 ومن المنطقي أن يفكر في الاعتزال لأنه عادة ما يكون هناك إنها جسدي، ولكن لا يبدو عليه ذلك”.

وحول منح ميسي الكرة الذهبية، أشار ديل بوسكي إلى أن كرة القدم “رياضة أهم ما فيها هو الفريق”، ولكن ميسي “هو الأفضل” وقد نال هذه الجائزة الجديدة في مشواره “بكل جدارة”. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

لمهاجم النرويجي المخضرم أولي جونار سولشاير

سولشاير: مورينيو سيكون مرحبا به في “أولد ترافورد”

منذ 3 ساعات
لاعب الوسط الدولي الإيطالي “ماركو فيراتي”

فيراتي يغيب عن مباراة نانت بسبب الإصابة

منذ 3 ساعات

رونالدو: بلد الوليد سيُكافح بقوة للبقاء بالليغا

منذ 4 ساعات

تشيفيرين يتهم رئيس الوزراء البريطاني بتأجيج العنصرية

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock