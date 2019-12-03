ديل بوسكي: من الطبيعي أن يُفكر ميسي بموعد اعتزاله

لاكورونيا – قال المدرب السابق للمنتخب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي الثلاثاء إنه من “الطبيعي” أن يفكر ليونيل ميسي في لحظة اعتزاله، مثلما فعل اللاعب الأرجنتيني لدى تسلمه جائزة الكرة الذهبية، ولكنه أكد أن نجم نادي برشلونة الإسباني “لا يبدو عليه الإنهاك الجسدي”.

وخلال تسلمه جائزة الكرة الذهبية مساء الاثنين للمرة السادسة في مشواره، أكد ميسي أنه يدرك جيدا تقدمه في العمر وقال إن “لحظة الاعتزال تقترب وهو أمر صعب”، ولكنه أبرز أنه مازال أمامه “بضعة أعوام أخرى في مشواره”.

Vicente Del Bosque advierte: España no puede "subestimar" a ningún rival en la Eurocopa #EURO2020 https://t.co/VdFwLFYivg pic.twitter.com/3giMYevkmo — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 3, 2019

وقال ديل بوسكي إن ميسي “لم يقل إنه بصدد الاعتزال. عمره 32 عاما وسيصبح في الـ33 ومن المنطقي أن يفكر في الاعتزال لأنه عادة ما يكون هناك إنها جسدي، ولكن لا يبدو عليه ذلك”.

وحول منح ميسي الكرة الذهبية، أشار ديل بوسكي إلى أن كرة القدم “رياضة أهم ما فيها هو الفريق”، ولكن ميسي “هو الأفضل” وقد نال هذه الجائزة الجديدة في مشواره “بكل جدارة”. (إفي)