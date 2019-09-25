آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

ديل بوسكي: نيمار لديه المقومات لخلافة ميسي وكريستيانو رونالدو

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدريد – قال المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، فيسينتي ديل بوسكي، إن نيمار دا سيلفا بإمكانه أن يصبح خليفة للأرجنتيني ليونيل وميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه اعتبر أن المهاجم البرازيلي لا زال أمامه الكثير للوصول إلى ذلك.

وفي مقابلة مع إذاعة (كادينا سير)، قال المدرب الذي قاد “لا روخا” للتتويج بمونديال 2010 في جنوب أفريقيا، إن مهاجم باريس سان جيرمان: “لديه المقومات لخلافة كريتسيانو رونالدو وليونيل ميسي، لكنه يحتاج لتطوير نفسه قليلا، ونفس الوضع بالنسبة لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد”.

كما أبرز المدرب السابق أن الفضائح التي ينخرط فيها نيمار لا تساعد في ذلك، مؤكدا أن المهاجم البرازيلي يرتكب الكثير من الحماقات ولا يعد مثالا يحتذى به في أي شيء، لكنه جيد جدا كلاعب.

وعن فوز ميسي بجائزة الأفضل التي تمنحها الفيفا، اعتبر ديل بوسكي أن مهاجم برشلونة:”هو الأفضل دائما، لكن هذا لا يقلل من قيمة رونالدو. العام الماضي تجد أحدهم قال إن وهج كريستيانو أنطفئ وأنه لن يحدث شيئا إذا رحل (عن ريال مدريد). لكن ميسي وكريستيانو ليس لهما حدود”. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

فتح باب الترشيح لدورة المدربين الآسيوية “برو”

منذ ساعة واحدة

تقارير .. غياب ميسي امام خيتافي احترازيا

منذ ساعتين

أليسون يعود إلى تدريبات ليفربول بعد تعافيه من الاصابة

منذ ساعتين

قتيل وجرحى في مواجهات بين مشجعي الوداد والجيش الملكي بالمغرب

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock