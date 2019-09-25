ديل بوسكي: نيمار لديه المقومات لخلافة ميسي وكريستيانو رونالدو

مدريد – قال المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، فيسينتي ديل بوسكي، إن نيمار دا سيلفا بإمكانه أن يصبح خليفة للأرجنتيني ليونيل وميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه اعتبر أن المهاجم البرازيلي لا زال أمامه الكثير للوصول إلى ذلك.

وفي مقابلة مع إذاعة (كادينا سير)، قال المدرب الذي قاد “لا روخا” للتتويج بمونديال 2010 في جنوب أفريقيا، إن مهاجم باريس سان جيرمان: “لديه المقومات لخلافة كريتسيانو رونالدو وليونيل ميسي، لكنه يحتاج لتطوير نفسه قليلا، ونفس الوضع بالنسبة لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد”.

Para fijar en tu perfil hasta conseguirlo ¿Quieres ser entrenador profesional? ✅

¿Te estás formando para ello? ✅

¿Has sido futbolista profesional? ❌

¿Has vivido el roce de un vestuario? ❌

¿Te ha educado un vestuario (o quizás maleducado)? ❌ Don Vicente del Bosque 🤓⚽️💻📚 pic.twitter.com/D5Imx6toGz — Javier Rabanal (@Javier_Rabanal) September 24, 2019

كما أبرز المدرب السابق أن الفضائح التي ينخرط فيها نيمار لا تساعد في ذلك، مؤكدا أن المهاجم البرازيلي يرتكب الكثير من الحماقات ولا يعد مثالا يحتذى به في أي شيء، لكنه جيد جدا كلاعب.

وعن فوز ميسي بجائزة الأفضل التي تمنحها الفيفا، اعتبر ديل بوسكي أن مهاجم برشلونة:”هو الأفضل دائما، لكن هذا لا يقلل من قيمة رونالدو. العام الماضي تجد أحدهم قال إن وهج كريستيانو أنطفئ وأنه لن يحدث شيئا إذا رحل (عن ريال مدريد). لكن ميسي وكريستيانو ليس لهما حدود”. (إفي)