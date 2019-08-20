ديمبيلي ينضم إلى قائمة المصابين في برشلونة

مدريد – تلقى برشلونة الإسباني ضربة قاسية بعد ساعات معدودة على اعلانه عن اعارة لاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني، وذلك باصابة جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي سيغيب عن الملاعب لمدة 5 أسابيع، بحسب ما أعلن النادي الكتالوني أمس الإثنين.

وقال برشلونة – الذي استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني بخسارته أمام أتلتيك بيلباو 0-1، أن: “الفحوص الطبية التي أجريت لعثمان ديمبيلي، كشفت عن شد في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، من المتوقع أن يغيب الفرنسي نتيجة ذلك قرابة 5 أسابيع”.

وأصيب ديمبيلي خلال مباراة الجمعة في الباسك ولن يعود الى فريقه قبل نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، ما سيحرمه أيضا من المشاركة مع المنتخب الفرنسي في مباراتيه المقررتين الشهر المقبل ضد ألبانيا وأندورا في التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2020.

وسبق للفرنسي أن عانى من الإصابة ذاتها في أيار (مايو) الماضي، وهو انضم الى لائحة من المصابين في النادي الكتالوني، بينهم المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الذي أصيب الجمعة في ربلة ساقه اليسرى وسيبتعد عن الملاعب لمدة 5 أسابيع ايضاً.

كما يفتقد برشلونة نجمه المطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أصيب في ربلة ساقه خلال حصته التمرينية الأولى بعد العودة من العطلة الصيفية في 5 آب (أغسطس) الحالي وابتعد عنه منذ حينها. (أ ف ب)